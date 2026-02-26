Logo
"Ukratko, teško je, ali...": Hitno se oglasio doktor koji liječi Ivicu Dačića

Ивица Дачић
Foto: FOTO TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

Povodom zdravstvenog stanja ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća, oglasio se ljekar zadužen za njegovo liječenje - pomoćnik direktora za pulmologiju Spasoje Popević.

- I dalje je u teškom zdravstvenom stanju. Borba se nastavlja, na mehaničkoj je ventilaciji i u ovom trenutku uspjeli smo da stabilizujemo njegovo stanje. Suviše je rano da prognoziram bilo šta. U ovom trenutku situacija je stabilnija nego što je bila tokom jučerašnjeg obraćanja. Apelujem na sve medije da imaju razumijevanja za porodicu ministra i sve njegove prijatelje. Na nama je da uradimo posao - rekao je doktor Popević.

Ljekar Klinike za pulmologiju naglasio je da će javnost redovno obavještavati o stanju ministra Ivice Dačića.

- Obraćaćemo se ujutru i uveče sa novim informacijama o njegovom stanju. Ukratko, teško je, ali zahvaljujući preduzetim merama stanje je stabilno - rekao je doktor.

Ivica Dačić

Srbija

Najnovije vijesti iz bolnice: Evo u kom stanju je Ivica Dačić

Ivica Dačić, ministar policije, hospitalizovan je juče zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Ministra je predsjednik Vučić posavjetovao da ode u bolnicu, kada ga je video uoči komemoracije preminulom diplomati Vladislavu Jovanoviću.

Zdravlje ministra Dačića naglo se pogoršalo, a ranije je Dačić govorio da boluje od dijabetesa i pridruženih bolesti.

(informer)

