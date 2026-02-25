Logo
Ministar otkrio nove detalje o stanju Ivice Dačića

Izvor:

Alo

25.02.2026

21:57

Ministar za razvoj nedovoljno razvijenih opština Srbije Novica Tončev rekao je da je potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić priključen na respirator.

Tončev navodi da se čuo sa Dačićevom suprugom Sanjom.

"Jutros je imao temperaturu, nije bio ni na sjednici Vlade", rekao je Tončev i dodao da je danas trebalo da sa Dačićem posjeti Kladovo, ali ministar policije zbog zdravstvenog stanje nije bio u stanju da ide.

Stanje ministra Dačića, podsjetimo, naglo se pogoršalo posljednjih dana i to posebno u posljednjih nekoliko sati.

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nalazi se u životnoj opasnosti, tvrde pojedini beogradski mediji.

Kako saznaje "Informer", Ivica Dačić je trenutno priključen na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti!

Predsjednik SPS-a i ministar unutrašnjih poslova hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Prema navodima navodno dobro obaviještenih, ali neimenovanih, izvora, on se već duže vrijeme liječi od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a posljednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.

Kako prenose izvori "Informera", ljekari su dijagnostikovali obostranu upala pluća, zbog čega je Dačić priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom liječenju.

Prema najnovijim saznanjima "Informera" Ivica Dačić je u životnoj opasnosti.

Ivica Dačić (60) više godina boluje od dijabetesa i drugih pridruženih bolesti.

Dačić je u više navrata javno govorio o ozbiljnim zdravstvenim problema sa kojima se godinama bori.

On se prošle godine požalio se na stravičan pritisak koji trpi i ispričao kako se osjeća, kako je njemu, koliko je prezasićen i koliko je teško zadržati volju u situaciji u kojoj se nalazi. Tom prilikom naveo je da je imao šećer 20.

Gostujući na TV Informer Dačić je u martu prošle godine istakao da je malo prezasićen "svim tim stvarima".

Ivica Dačić je prije tri godine otkrio gostujući na Pink TV da je nedavno imao problema sa srcem.

Kako Dačić kaže, usljed izuzetno niskog pulsa hitno je primljen na pregled srca i odrađena mu je koronarografija.

