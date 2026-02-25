Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti

Izvor:
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nalazi se u životnoj opasnosti, tvrde pojedini beogradski mediji.
Kako saznaje "Informer", Ivica Dačić je trenutno priključen na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti!
Predsjednik SPS-a i ministar unutrašnjih poslova hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.
Ivica Dačić hitno smješten u bolnicu: Priključen na aparate
Prema navodima navodno dobro obaviještenih, ali neimenovanih, izvora, on se već duže vrijeme liječi od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a posljednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.
Kako prenose izvori "Informera", ljekari su dijagnostikovali obostranu upala pluća, zbog čega je Dačić priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom liječenju.
Prema najnovijim saznanjima "Informera" Ivica Dačić je u životnoj opasnosti.
Zvaničnih informacija o Dačićevom stanju još uvijek nema.
