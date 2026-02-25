Mediji: Ivica Dačić u životnoj opasnosti

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić nalazi se u životnoj opasnosti, tvrde pojedini beogradski mediji.

Kako saznaje "Informer", Ivica Dačić je trenutno priključen na aparate i nalazi se u životnoj opasnosti!

Predsjednik SPS-a i ministar unutrašnjih poslova hitno je hospitalizovan nakon naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Prema navodima navodno dobro obaviještenih, ali neimenovanih, izvora, on se već duže vrijeme liječi od dijabetesa i drugih hroničnih oboljenja, a posljednjih dana došlo je do ozbiljnih komplikacija.

Kako prenose izvori "Informera", ljekari su dijagnostikovali obostranu upala pluća, zbog čega je Dačić priključen na medicinske aparate i nalazi se na intenzivnom bolničkom liječenju.

Zvaničnih informacija o Dačićevom stanju još uvijek nema.