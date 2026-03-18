Pali lažni policajci iz BiH: Ojadili staricu za 30.000 evra

Dvojica 26-godišnjih državljana BiH uhapšeni su u Makarskoj zbog sumnje da su se u ponedjeljak lažno predstavljali kao policajci i pokušali prevariti stariju ženu za 30 hiljada evra.

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da je dovršila kriminalističko istraživanje nad osumnjičenima za kazneno djelo prevare u pokušaju, a sumnjiči ih se da su zajedno s još uvijek nepoznatim muškarcem kontaktirali oštećenu i doveli je u zabludu.

Prema policijskim navodima, nepoznati muškarac nazvao je stariju ženu i predstavio se kao policijski službenik, uvjeravajući je da na svom bankovnom računu ima falsifikovan novac koji treba podići i predati policiji radi vještačenja. Žena je potom s računa podignula ukupno 30 hiljada evra i prema dogovoru trebala ih predati naveče.

Međutim, bliska osoba posumnjala je na prevaru te je o svemu obavijestila policiju koja je organizovala hapšenje. U blizini mjesta dogovorene primopredaje novca uočili su sumnjivo vozilo, ali osobe su se nakon što su primijetile policiju udaljile.

Ubrzo su pokrenuli potragu te su osumnjičenici pronađeni, uhapšeni i privedeni u službene prostorije, gdje je nad njima provedeno kriminalističko istraživanje. Uz kaznenu prijavu.

Podsjećaju da je ovo drugi slučaj spriječene prevare u svega nekoliko dana na području Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nakon što je u petak u Splitu uhapšen 65-godišnjak koji je, prema sumnjama, sudjelovao u sličnom pokušaju prevare, a policija je tada, uz pomoć građana koja je prepoznala prevaru, spriječila predaju novca.

Policija je ponovno pozvala građane na oprez, ističući da ne nasjedaju na telefonske pozive u kojima se nepoznate osobe predstavljaju kao službene osobe i traže podizanje ili predaju novca. Naglašavaju kako policijski službenici nikada ne traže od građana da telefonom provjeravaju novčanice niti da podižu novac iz banaka i predaju ga nepoznatim osobama, te pozivaju građane da o ovakvim pokušajima prevare obavijeste i starije članove svoje porodice kako bi se spriječilo da postanu žrtve prevare, prenosi Indeks.hr.