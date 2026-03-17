Uhapšen advokat i još 8 osoba zbog droge

Advokat iz Osijeka uhapšena je danas u akciji policije i Uskoka zbog sumnje u zloputrebu droge, a osim nje obuhvaćeno je još osam lica među kojima je i sin predsjednika Opštinskog suda u Vukovaru.

Oni se povezuju sa krijumčarenjem i preprodajom oko 54 kilograma marihuane, te oko dva kilograma kokaina koji su stizali iz Slovenije.

Uskok je saopštio da se hapšenja i pretresi provode na području Vukovara i Osijeka i da je obuhvaćeno više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile krivična djela iz oblasti droge i pranja novca.

Hrvatski mediji navode da je hapšenje žene advokata izazvalo šok kod njenih najbližih saradnika, koji kažu da je radila na velikom broju predmeta.