Uhapšen advokat i još 8 osoba zbog droge

Izvor:
SRNA
17.03.2026
18:22
Advokat iz Osijeka uhapšena je danas u akciji policije i Uskoka zbog sumnje u zloputrebu droge, a osim nje obuhvaćeno je još osam lica među kojima je i sin predsjednika Opštinskog suda u Vukovaru.
Oni se povezuju sa krijumčarenjem i preprodajom oko 54 kilograma marihuane, te oko dva kilograma kokaina koji su stizali iz Slovenije.
Uskok je saopštio da se hapšenja i pretresi provode na području Vukovara i Osijeka i da je obuhvaćeno više osoba za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile krivična djela iz oblasti droge i pranja novca.
Hrvatski mediji navode da je hapšenje žene advokata izazvalo šok kod njenih najbližih saradnika, koji kažu da je radila na velikom broju predmeta.
