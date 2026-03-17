Krivične prijave zbog širenja ptičijeg gripa

Protiv dva pravna lica iz Bijelog Polja i njihovih odgovornih lica podnesene su krivične prijave zbog sumnje da su prikrivanjem zarazne bolesti kod živine doprinijeli širenju ptičjeg gripa, čime je pričinjena materijalna šteta veća od 25.000 evra, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Iz policije navode da oni nisu prijavili veterinarskoj službi znakove bolesti živine na svojim farmama i angažovali su komunalno preduzeće "Lim" da preveze 18.000 uginulih koka nosilja do gradske deponije.

To je, kako dodaju, dovelo do širenja zarazne bolesti H5N1 na druge manje farme i domaćinstva, pričinivši materijalnu štetu čiji ukupni iznos prelazi 25.000 evra.