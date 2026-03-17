Hapšenja u Hrvatskoj zbog droge i pranja novca

Na području Vukovara i Osijeka u toku su hapšenja lica zbog organizovane trgovine drogom i pranja novca.
Akciju po nalogu Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala /USKOK/ sprovodi Policijska uprava vukovarsko-sremska, saopšteno je iz USKOK-a.
Najavili su da će nakon ispitivanja osumnjičenih donijeti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu.
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeno je devet lica, među kojima je jedan od organizatora sin predsjednika Opštinskog suda u Vukovaru, a uhapšena je i advokat Marija Cindrić Bojmić.
Hrvatski portal "Indeks" navodi da se oni povezuju sa švercom i preprodajom 54 kilograma konoplje i dva kilograma kokaina.
