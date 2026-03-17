Dodik: Novi izbor Vlade - potvrda stabilnih institucija

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da samo stabilne institucije i strukture kao što ima Republika Srpska mogu tri puta da potvrde Vladu.

"Imao sam sreću da dobijem tri mandata za 12 godina, a Minić je toliko dobio za godinu, što pokazuje snagu, jer je krucijalno i sistemsko pitanje tri puta stavljano na dnevni red, odnosno potvrđivana Vlada Srpske", rekao je Dodik.

On je istakao da iz Sarajeva nikada neće prestati osporavanja Republike Srpske.

"To rade uz prateći ešalon stranaca i mislili su da su nešto uspjeli sa mnom. U BiH je sve nakaradno i to je propala zemlja", rekao je Dodik za RTRS.

Scena Jelena Tomašević se nedavno srušila na bini, a sada je otkrila šta se zapravo desilo

On je podsjetio da je opoziciji predlagano formiranje vlade nacionalnog jedinstva i da se ne ide na antiustavne izbore, što nije prihvaćeno.

"Opozicija je poražena i biće poražena i u oktobru na izborima. Poraženi su juče, a njihova kratkovidost je frapantna. Kako mogu pokrenuti pitanje akciza na nivou BiH sa srpskim izdajnikom Sašom Magazinovićem i predložiti nešto s ciljem transferisanja nadležnosti. Prihodi od akciza su naši, a oni žele reći da je Savjet ministara `vlada`, što nije tačno", rekao je Dodik.