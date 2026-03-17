Nova prevara u 4 koraka krade sve podatke

ATV

17.03.2026

12:30

Нова превара у 4 корака краде све податке
Stručnjaci za sajber bezbjednost izdali su hitno upozorenje zbog nove prevare koja cilja Gmail korisnike putem sajta koji vjerno kopira Gugl dizajn.

Napadači koriste lukavu metodu u četiri koraka kako bi ubjedili žrtve da instaliraju zlonamerni softver pod maskom zaštite naloga. Umjesto veće sigurnosti, ovaj alat tiho prikuplja vaše lozinke, GPS lokaciju i privatne kontakte bez vašeg znanja.

Kako funkcioniše PVA zamka i krađa kodova

Prevara počinje mejlom ili SMS porukom koja vas upozorava da vaš nalog zahtijeva hitnu provjeru identiteta. Kada kliknete na link, od vas se traži da instalirate takozvanu progresivnu veb aplikaciju (PVA) koja sakriva adresnu traku pregledača. Na taj način žrtva dobija utisak da koristi pravu Gugl aplikaciju, dok zapravo daje hakerima pristup svom klipboardu i svim unijetim podacima.

Istraživači iz kompanije Malvarebajtes Labs naglašavaju da je ova metoda izuzetno opasna jer uspešno zaobilazi uobičajene znake upozorenja. Zlonamjerni alat može presretati čak i jednokratne verifikacione kodove koji služe za dvofaktorsku autentifikaciju. To znači da napadači mogu ući u vaš Gmail čak i ako imate uključenu dodatnu zaštitu putem koda.

Vještačka inteligencija i lažni pozivi podrške

Početkom 2026. godine zabilježen je novi talas napada koji koristi vještačku inteligenciju za generisanje uverljivih glasovnih poziva. Prevaranti se putem telefona predstavljaju kao Gugl podrška kako bi vas naveli da potvrdite lažni bezbjednosni upit na ekranu. Ovakav pristup stvara ogroman pritisak na korisnika koji u trenutku nepažnje može ostati bez pristupa bankovnim aplikacijama i društvenim mrežama.

Hakeri zloupotrebljavaju i legitimne servise kao što je Gugl Tasks da bi njihove poruke zaobišle spam filtere. Cijeli proces se završava lažnom potvrdom da je vaš nalog sada bezbjedan, dok su vaši podaci već poslati na eksterni server pod kontrolom kriminalaca. Budite oprezni i nikada ne instalirajte aplikacije sa sajtova koji vam stignu putem neprovjerenih poruka, piše Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

