Strašno predskazanje: Kometa juriša ka Suncu

Astronomi na Krimu su naveli da će kometa C/2026 A1 nazvana MAPS, proći blizu Sunca, ali se sa njim neće sudariti.

Ovu kometu primjetio je rimski istoričar Amijan Marcelin i istakao da predstavlja "strašno predskazanje".

Kako ruski mediji prenose, kometa bi mogla da se raspadne nakon što prođe pored tačke najbliže Suncu u svojoj orbiti!

MAPS će pasti na Sunce?

Laboratorija za solarnu astronomiju Instituta za istraživanje svemira (IKI) Ruske akademije nauka saopštila je ranije da će kometa MAPS pasti na Sunce 4. aprila i ispariti u njegovoj koroni.

"Kometa neće udariti u Sunce, ali postoji velika vjerovatnoća da bi mogla da se raspadne nakon što prođe blizu njega. Na našim geografskim širinama moći ćemo da je vidimo tek nakon što prođe blizu Sunca i preživi, ali uslovi vidljivosti biće mnogo lošiji nego na južnoj hemisferi", rekao je astronom Sergej Nazarov.

Slično mišljenje o sudbini komete izrazio je i astronom amater Aleksandar Jakušečkin, koji je takođe kazao da kometa neće pasti na Sunce.

"Jedino što bi moglo da se dogodi jeste raspad jezgra komete zbog nekoliko faktora, kao što su plimsko dejstvo Sunca i toplotni efekti. Tokom raspada, većina njenih fragmenata će takođe imati istu brzinu i nastaviće da se kreće duž prethodne orbite komete", rekao je on.

On dodaje da čak i ako dođe do potpunog raspada, odmah nakon prolaska perihela, moći će da se vidi jak sjaj kao odraz sunčeve svjetlosti od oblaka otpadaka i ostataka jezgra.

"Ovo će biti vidljivo 4. aprila na južnoj hemisferi", rekao je Jakušečkin.

Kometa primjećena davne 363. godine

Jakušečkin napominje da je kometa prethodno primjećena na Zemlji u junu 363. godine, kada je rimski istoričar Amijan Marcelin iz 4. vijeka pomenuo da ona predstavlja strašno predskazanje, vidljivo čak i tokom dana.

Astronom je dodao da je MAPS kometa koja kruži oko Sunca i veoma mu se približava, a pripada porodici kometa Krojc.

Vjeruje se da je ona fragment veće komete koja se raspala prije mnogo godina.

Mnoge komete u ovoj porodici postale su od takozvane "Velike" komete, vidljive čak i tokom dana.

Jakušečkin je naveo da je, prema njegovom mišljenju, MAPS jedini poznati fragment Aristotelove komete druge generacije, koja se pojavila posle 12. vijeka, prenosi Informer.