Zemlju pogodila prva velika magnetna oluja

14.03.2026

10:40

Foto: pexels/Delcho Dichev

Prva produžena magnetna oluja u martu počela je na Zemlji prije više od devet časova, saopštili su ruska Laboratorija za solarnu astronomiju i Institut za solarno-zemaljsku fiziku.

"Planetarna magnetna oluja otkrivena je od oko ponoći po moskovskom vremenu. Fenomen je povezan sa naglim povećanjem brzine solarnog vjetra blizu Zemlje, što je, zauzvrat, uzrokovano koronalnom rupom na Suncu", navodi se u saopštenju.

U objavi se dodaje da je oluja "neobično konstantna" i da spada u "umjerene događaje", prenio je TASS.

Ruski naučnici su naveli da je ovo prva veća magnetna oluja od početka mjeseca. Još jedan događaj primijećen je 4. marta, ali je bio kratak i nije bio uzrokovan spoljnim faktorima.

U saopštenju se dodaje da je prošle godine zabilježeno 19 magnetnih oluja na Zemlji.

