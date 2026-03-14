Kuća u potpunosti izgorjela u požaru: Vatrogasci ispod ruševina pronašli tijelo muškarca

14.03.2026

10:17

Кућа у потпуности изгорјела у пожару: Ватрогасци испод рушевина пронашли тијело мушкарца
Foto: Pixabay

U stravičnom požaru koji je jutros oko 5 časova izbio u mjestu Stubline kod Obrenovca, nastradao je muškarac čiji identitet još uvijek nije zvanično potvrđen.

Od porodične kuće u kojoj je izbila vatra nije ostalo gotovo ništa.

Vatrena stihija zahvatila je rano jutros stambeni objekat u naselju Stubline, a prema saznanjima portala "Telegraf.rs", unutrašnjost kuće je u potpunosti uništena.

Kako se nezvanično saznaje, tokom požara došlo je do jezivog scenarija – urušio se tavanski dio konstrukcije, a vatrogasne ekipe su upravo ispod tih ruševina, nakon lokalizacije požara, pronašle beživotno tijelo muškarca.

Policija i tužilaštvo na terenu

O tragičnom događaju odmah su obaviješteni pripadnici policije i nadležno tužilaštvo. Na licu mjesta se vrši detaljan uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre u ranim jutarnjim satima.

"Prizor na mjestu nesreće je potresan, kuća je cijela izgorjela. Policija i dežurni tužilac rade na utvrđivanju uzroka tragedije, a tijelo nastradalog biće poslato na obdukciju radi identifikacije i utvrđivanja tačnog uzroka smrti", navodi izvor blizak istrazi.

Vatrogasci su uspjeli da spriječe širenje vatre na susedne objekte, ali za nesrećnog čoveka koji se nalazio unutra nije bilo spasa. Istraga je u toku.

