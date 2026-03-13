Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

Autor:ATV
13.03.2026
21:08
Komentari:0
Oko 18:30 sati dogodila se teža saobraćajna nesreća na izlazu iz Gruda, u mjestu Jamine, zbog koje je saobraćaj prema Imotskom trenutno u potpunosti zatvoren.
Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila.
Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasaca, koji su trenutno na terenu te obavljaju intervenciju i osiguravaju područje nesreće.
Zanimljivosti
Policija ujedno reguliše saobraćaj, piše "Hercegovina.info".
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, a više detalja očekuje se nakon uviđaja koji provode policijski službenici.
Prometna nesreća na izlazu iz Gruda. pic.twitter.com/PpZ6NJXBNj— hercegovina.info (@hercegovinainfo) March 13, 2026
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
21
15
21
08
21
06
21
00
20
55
Trenutno na programu