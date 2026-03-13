Potpuna obustava saobraćaja: Teška nesreća u BiH, na terenu i vatrogasci

Oko 18:30 sati dogodila se teža saobraćajna nesreća na izlazu iz Gruda, u mjestu Jamine, zbog koje je saobraćaj prema Imotskom trenutno u potpunosti zatvoren.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovala dva automobila.

Na mjesto događaja odmah su upućene ekipe hitne medicinske pomoći, policije i vatrogasaca, koji su trenutno na terenu te obavljaju intervenciju i osiguravaju područje nesreće.

Policija ujedno reguliše saobraćaj, piše "Hercegovina.info".

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda učesnika, a više detalja očekuje se nakon uviđaja koji provode policijski službenici.