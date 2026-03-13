Službenik Tužilaštva iza rešetaka mjesec dana

ATV

13.03.2026

20:43

Затвор
Postupajući sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, odredio je pritvor za Slavka Trivića, službenika Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske.

Podsjećamo, Trivić je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina uticajem.

Trivić, koji je radio kao vozač u tužilaštvu, uhapšen je u zajedničkoj akciji tog tužilaštva i Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske.

Sud mu je odredio pritvor koji će trajati najduže jedan mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 11.4.2026. godine do 18.22 časova.

"Pritvor je prema osumnjičenom S. T. određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Pritvor određen iz ovog pritvorskog razloga će se ukinuti čim se obezbijede dokazi zbog kojih je pritvor određen", saopšteno je iz Suda.

Uzimao novac od osoba pod istragom?

Prema nezvaničnim informacija Trivić je osumnjičen da je uzimao novac od pojedinih osoba koje su se nalazile pod istragom tužilaštva, obećavajući im da će uticati da se po njih donese povoljna tužilačka odluka.

U MUP-u Srpske za ATV je potvrđeno da je uhapšen službenik tužilaštva S.T.

”Lice je osumnjičeno da je počinio krivično djelo trgovina uticajem. Nakon kriminalističke obrade on je uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predat na dalje postupanje Republičkom javnom tužilaštvu”, navode u MUP-u Srpske.

