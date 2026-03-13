Profesor iz Banjaluke osuđen zbog pedofilije

Milenko Savičić iz Banjaluke osuđen je u Osnovnom sudu u Bijeljini na godinu dana zatvora i 3.000 KM novčane kazne zbog krivičnog djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta i krivičnog djela upoznavanje djeteta sa pornografijom.

Ova informacija potvrđena je iz Osnovnog suda u Bijeljini.

Presuda je izrečena 2. marta, nakon što je, kako nam je potvrđeno iz suda, Savičić sklopio sporazum o priznanju krivice sa Okružnim javnim tužilaštvom u Bijeljini.

"U predmetu protiv optuženog Milenka Savičića, ovaj sud je 2. marta donio presudu kojom je optuženi oglašen krivim za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta iz člana 178. stav 2. Krivičnog zakonika RS i krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika RS, te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i novčanu kaznu u iznosu od 3.000 KM", navodei iz Osnovnog suda u Bijeljini za portal "Srpska info".

Detalji presude, kao ni optužnica, nisu javno objavljeni.

Uhapšen u akciji "Karika"

Podsjećamo, Savičić je uhapšen 3. decembra u nastavku akcije “Karika”, nakon što je došao u Bijeljinu na dogovoreni sastanak sa maloljetnom žrtvom, gdje su ga, umjesto žrtve, dočekali policijski službenici Jedinice za visokotehnološki kriminalitet Uprave kriminalističke policije MUP RS.

Nakon hapšenja, tada je iz Osnovnog suda u Bijeljini saopšteno da je sud, prilikom određivanja jednomjesečnog pritvora, utvrdio da je dokazano postojanje osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela na način što je, kako su naveli, komunicirao sa profilom koji ga je uporno obavještavao da ima 14 godina i da ide u školu, da je slao uporno fotografije seksualnog i pornografskog sadržaja, tražeći da i njemu taj profil šalje takve fotografije i dogovarajući kontakt gdje je i došao u Bijeljinu kada je uhapšen.

Savičić je inače bio zaposlen u Srednjoškolskom centru u Laktašima.

Srednjoškolski centar je, nakon njegovog hapšenja, raskinuo ugovor o radu.

Prije nekoliko godina, bio je i direktor jedne osnovne škole u Banjaluci.