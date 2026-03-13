ATV otkriva detalje pljačke kockarnice: Poznato ko je uhapšen i koliko novca je ukradeno

Autor:Ognjen Matavulj
13.03.2026
16:41
Komentari:0
Slađan Stanojević (29) iz Dervente uhapšen je zbog sumnje da je rano jutros opljačkao radnika kockarnice kome je, uz prijetnju vatrenim oružjem, ukrao pazar u iznosu od oko 7.500 maraka.
Razbojništvo se dogodilo jutros oko četiri sata ujutro u Derventi.
Hronika
Naoružan opljačkao kockarnicu, policija ga ekspresno ulovila
Prema prijavi razbojnik je bio maskiran fantomkom i naoružan pištoljem.
”Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, osumnjičeni je identifikovan i lišeno slobode. Radi se o S.S. sa područja grada Dervente koji je osumnjičen da je počinio krivično djelo razbojništvo”, navode u PU Doboj.
Odranije poznat policiji
Stanojević je već dolazio u sukob sa zakonom, a 2018. godine je hapšen zajedno s još jednom osobom zbog sumnje da su podmetnuli požar na benzinskoj pumpi ”Slavuljica petrol” u Derventi, koja je u potpunosti izgorjela.
U to vrijeme Stanojević je bio zaposlen na pumpi, a vlasnik je njega i kolegu optuživao da su zapalili pumpu kako bi prikrili da su napravili manjak od oko 200.000 KM i onemogućili da se napravi inventura.
Pumpa je izgorjela u novembru 2018. godine. Srećom, vatra nije zahvatila rezervoare s gorivom, čime je izbjegnuta velika eksplozija koja bi vjerovatno dovela do katastrofalnih posljedica.
