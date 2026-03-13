ATV otkriva detalje pljačke kockarnice: Poznato ko je uhapšen i koliko novca je ukradeno

Ognjen Matavulj

13.03.2026

16:41

Slađan Stanojević (29) iz Dervente uhapšen je zbog sumnje da je rano jutros opljačkao radnika kockarnice kome je, uz prijetnju vatrenim oružjem, ukrao pazar u iznosu od oko 7.500 maraka.

Razbojništvo se dogodilo jutros oko četiri sata ujutro u Derventi.

Naoružan opljačkao kockarnicu, policija ga ekspresno ulovila

Prema prijavi razbojnik je bio maskiran fantomkom i naoružan pištoljem.

”Brzom i efikasnom reakcijom policijskih službenika, osumnjičeni je identifikovan i lišeno slobode. Radi se o S.S. sa područja grada Dervente koji je osumnjičen da je počinio krivično djelo razbojništvo”, navode u PU Doboj.

Odranije poznat policiji

Stanojević je već dolazio u sukob sa zakonom, a 2018. godine je hapšen zajedno s još jednom osobom zbog sumnje da su podmetnuli požar na benzinskoj pumpi ”Slavuljica petrol” u Derventi, koja je u potpunosti izgorjela.

U to vrijeme Stanojević je bio zaposlen na pumpi, a vlasnik je njega i kolegu optuživao da su zapalili pumpu kako bi prikrili da su napravili manjak od oko 200.000 KM i onemogućili da se napravi inventura.

Ponovo potop u Banjaluci: Šahtovi poput gejzira

Pumpa je izgorjela u novembru 2018. godine. Srećom, vatra nije zahvatila rezervoare s gorivom, čime je izbjegnuta velika eksplozija koja bi vjerovatno dovela do katastrofalnih posljedica.

Više iz rubrike

Наоружан опљачкао коцкарницу, полиција га експресно уловила

Hronika

Naoružan opljačkao kockarnicu, policija ga ekspresno ulovila

2 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Autobus sletio sa puta i udario u stub: Više putnika povrijeđeno

2 h

0
Злостављао оца, па му смрскао главу сјекиром: Ево колику казну је добио

Hronika

Zlostavljao oca, pa mu smrskao glavu sjekirom: Evo koliku kaznu je dobio

3 h

0
Републичко јавно тужилаштво РС

Hronika

Službeniku tužilaštva predložen pritvor, osumnjičen za trgovinu uticajem

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

34

Jodžirova žena Irena Radulović progovorila o eksplicitnoj fotografiji

18

27

Cvijanović: Lagumdžija manipuliše i uporno zaobilazi ustavne procedure

18

20

U osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj zabranjeni mobilni telefoni

18

06

Sijarto: Baltik igra kako Zelenski svira, Budimpešta brani svoj suverenitet

17

59

Psihijatar silovao i zlostavljao pacijentkinje: Osuđen na 20 godina zatvora

