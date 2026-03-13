Logo
Službeniku tužilaštva predložen pritvor, osumnjičen za trgovinu uticajem

Ognjen Matavulj

13.03.2026

14:55

Републичко јавно тужилаштво РС
Foto: ATV

Republičko javno tužilaštvo Republike Srpske zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora svom službeniku Slavku Triviću koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo trgovina uticajem.

”Mjera pritvora je zatražena zbog osnovane bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke radi prilagođavanja njihovih iskaza interesima svoje odbrane, kao i zbog težine krivičnog djela”, navode u Republičkom tužilaštvu.

O prijedlogu za pritvor odlučivaće Posebno odjeljenje Okružnog suda u Banjaluci.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Vozač Republičkog tužilaštva uhapšen zbog trgovine uticajem

Šta se konkretno Triviću stavlja na teret u tužilaštvu ne žele da otkrivaju. Prema nezvaničnim informacijama službenik tužilaštva je osumnjičen da je od pojedinih osoba, koje su se nalazile pod istragom, uzimao novac obećavajući im ”sređivanje” predmeta, odnosno da će zauvrat uticati da se po njih donese povoljnija tužilačka odluka.

Zasada nije poznato da li je Trivić radio ”na svoju” ruku ili je imao nečiji blagoslov. Nije poznato ni kako su okočnani predmeti u kojima je nudio svoje usluge, što će svakako biti predmet dalje istrage.

Podsjetimo, Trivić je uhapšen u zajedničkoj akciji Uprave kriminalističke policije MUP-a Srpske i Republičkog javnog tužilaštva.

korupcija

Republičko javno tužilaštvo

Vozač tužilaštva

