Logo
Large banner

Razbio reklamni pano, policija ga pronašla

Autor:

ATV

13.03.2026

13:50

Komentari:

0
Разбио рекламни пано, полиција га пронашла
Foto: Facebook/Padrino radio - HP

Protiv Bilećanina M.S. policija je podnijela izvještaj zbog sumnje da je razbio reklamni pano u Trebinju.

On se sumnjiči za krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".

"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica inicijala M.S. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Lice se sumnjiči da je u noći 06/07. mart 2026. godine oštetilo reklamni pano", saopšteno je iz policije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лазаревић се жалио на убиство Кулишића: ”Нисам знао да ће га Андреа убити!”

Hronika

Lazarević se žalio na ubistvo Kulišića: ”Nisam znao da će ga Andrea ubiti!”

1 h

0
Изнесене завршне ријечи у случају "Џена Гаџун": Тражи се осуђујућа пресуда

Hronika

Iznesene završne riječi u slučaju "Džena Gadžun": Traži se osuđujuća presuda

3 h

0
Затражено укидање пресуде за пљачку 2.000.000 КМ у Бањалуци

Hronika

Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

3 h

0
Уходио мушкарца, па насрнуо на њега: Гађао га флашом и тукао

Hronika

Uhodio muškarca, pa nasrnuo na njega: Gađao ga flašom i tukao

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

18

Pogledajte kako se kreće olujni oblaci: Meteo radar otkriva kada kiša staje

15

13

Zlostavljao oca, pa mu smrskao glavu sjekirom: Evo koliku kaznu je dobio

15

11

Cijene goriva između Banjaluke i Laktaša različite - evo gdje je najjeftinije

15

06

Preminula poznata glumica: Glumila u seriji ''Kruna''

15

06

Iz Kabineta predsjednika Srpske uplaćena sredstva za vodovod u Prebilovcima

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner