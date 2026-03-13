Razbio reklamni pano, policija ga pronašla

Autor:ATV
13.03.2026
13:50
Komentari:0
Protiv Bilećanina M.S. policija je podnijela izvještaj zbog sumnje da je razbio reklamni pano u Trebinju.
On se sumnjiči za krivično djelo "Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari".
"Policijski službenici Policijske stanice Trebinje su Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju podnijeli Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv lica inicijala M.S. iz Bileće zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Oštećenje i oduzimanje tuđe stvari“ iz člana 240. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.
Lice se sumnjiči da je u noći 06/07. mart 2026. godine oštetilo reklamni pano", saopšteno je iz policije.
