Zatraženo ukidanje presude za pljačku 2.000.000 KM u Banjaluci

Odbrana Noe Tvalabeišvilija zatražila je od Vrhovnog suda Republike Srpske da ukine prvostepenu presudu kojom je ovaj državljanin Gruzije osuđen na 10 godina zatvora zbog učešća u krađi 2.000.000 maraka od Jelke Šajić iz Banjaluke.

Na žalbenom ročištu Noin branilac Stojan Vukajlović naveo je da je postupak bio nezakonit i da su načinjene bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Detalje iz pisane žalbe nije iznosio, ali je ukazao da su Tvalabeišviliju povrijeđena osnovna ljudska prava od dana hapšenja, pa do početka postupka. To je, kako kaže, prepoznao i Ustavni sud BiH koji je usvojio apelaciju odbrane zbog izostanka istrage o navodnom policijskom zlostavljanju optuženog.

Optuženom u policiji stavljali vreću na glavu

On tvrdi da je nakon spornog događaja, tužilaštvo izdalo naredbu da se bez osnova sumnje hapse svi državljani Gruzije, koji su se tada zatekli u BiH.

”Nakon hapšenja on nije imao prevodioca i nije potpisao nijedan dokument. Onda se dogodila policijska sila koja se, vidimo, i dan danas primjenjuje. Nakon hapšenja na aerodromu u Sarajevu, Noe je u 14 časova dovezen u PU Banjaluka i do jedan iza ponoći je držan pod torturom, pritiscima, stavljana mu je vreća na glavu... Iskaz je dao sat-dva iza ponoći u prisustvu prevodioca na ruski jezik, koji ne razumije”, rekao je Vukajlović.

Izgubljen u prevodu

On kaže da je tačno da je Gruzija bila u sastavu SSSR u kojem se i Tvalabeišvili rodio što nije garant da govori ruski jezik.

”Zamislite da vas uhapse na Tajlandu i pošto nemaju prevodioca za srpski jezik, dovedu vam prevodioca koji govori makedonski ili slovenački, jer ste rođeni u vrijeme bivše Jugoslavije. Neke osnove bi možda i znali, ali to nije dovoljno za ostvarivanje prava”, rekao je Vukajlović.

Naglasio je da je bez prevodioca na maternji jezik njegovom klijentu određen pritvor. Nakon toga je primjećeno da je na sebi imao povrede, ali tome institucije nisu pridavale značaj, što će kasnije prepoznati Ustavni sud i naložiti provjeru navoda o zlostavljanju što, kako tvrdi, Vukajlović do danas nije učinjeno.

Konstatovano da negira krivicu, a ne zna se šta je rekao

”Na izjašnjenju o krivici opet smo imali ruskog prevodioca, koji Nou nije razumio. Konstatovano je da se optuženi izjašnjava da nije kriv, a uopšte ne znamo šta je rekao. Medicinskom dokumentacijom smo potvrdili da je bio izložen zlostavljanju. Cimeri iz zatvora su svjedočili u kakvom je stanju bio, a sud je u presudi prihvatio iskaze policijskih službenika na koje se i žalio”, istakao je Vukajlović.

On kaže da tužilaštvo, preko gruzijskih vlasti, uopšte nije provjeravalo identitet Tvalabeišvilija, pitajući se gdje su ostali saizvršioci i da li je njihov identitet potvrđen.

Tužilaštvo tvrdi da je žalba neosnovana

Republički tužilac Goran Glamočanin kaže da je u odgovoru na žalbu odbrane detaljno opisao zašto smatra da su žalbeni navodi neosnovani, kao i sve dokaze koji su tokom suđenja.

”Smatramo da je prvostepeni sud pravilno i potpuno cijenio sve dokaze i utvrdio činjenično stanje. Predlažemo sudu da se žalba odbrane odbije kao neosnovana”, rekao je Glamočanin.

Preko advokata Jadranka Pilipovića žalbu na prvostepenu presudu uložila je i oštećena Jelka Šajić jer prvostepeni sud nije usvojio njen movinsko-pravni zahtjev po kojem bi optuženi morao da vrati ukradenih 2.000.000 KM, već je upućena na parnicu.

”Imovinsko pravni zahtjev sud odbija uz obrazloženje da nije utvrđen precizan iznos koji je ukraden, a onda u izreci presude citira navode iz iskaza oštećene gdje se opisuje koliko je novca bilo i u kojim valutama. To je kontradiktorno”, rekao je Pilipović.

Žalbu uložila i oštećena

Ukazao je da je prilikom hapšenja kod Tvalabeišvilija nađeno 2.020 dolara, koji su mu oduzeti, ali oštećenoj ni ti nije dosuđeno i vraćeno.

”To je najmanje što sud može da učini. Mi tražimo da se presuda preinači i da se optuženi obaveže da isplati iznos koji je naveden u imovinsko-pravnom zahtjevu. Da se oštećena ne šalje na parnicu, kada je u krivičnom postupku dokazan sav iznos. Ne dopustite da ona ostane sama s presudom u ruci, bez obeštećenja”, rekao je Pilipović.

Šta se navodi u prvostepenoj presudi

Krađa 2.000.000 KM dogodila se 14. maja 2024. godine. U presudi se navodi da je Tvalabeišvili u mjenjačnici ”Kod Jele” u Banjaluci, vršio sporadične transakcije kako bi se upoznali s navikama Šajićeve i njene kćerke. Potom je pozvao saučesnike da dovezu tri vozila u Banjaluku za potrebe praćenja oštećene, presretanja prilikom krađe i bjekstva.

Kritični dan je osmatrao mjenjačnicu i u 16.06 telefonom pozvao G.P. i još dvije osobe i obavijestio ih da je oštećena izašla iz mjenjačnice i krenula kući noseći sa sobom torbe s novcem. Oni su dovezli u blizinu njene kuće i kada je oštećena ušla u dvorište dvije osobe su istrčale iz vozila, prišli joj s leđa i iz ruke jistrgnuli tri torbe u kojima se nalazila veća količina novca u raznim apoenima, u ukupnom iznosu od oko 2.000.000 maraka.