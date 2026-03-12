Logo
Utopio se muškarac, oglasio se MUP

Autor:

ATV

12.03.2026

20:36

Komentari:

0
Утопио се мушкарац, огласио се МУП
Foto: ATV

Na izvoru termalne vode na Ilidži utopio se muškarac, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Iz policije su naveli da je slučaj prijavila Hitna pomoć u 17:10 časova.

Судар код Приједорске петље

Hronika

Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC

O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva koji je rukovodio uviđajem, a identitet muškarca je utvrđen.

