Utopio se muškarac, oglasio se MUP

Foto: ATV

Na izvoru termalne vode na Ilidži utopio se muškarac, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Iz policije su naveli da je slučaj prijavila Hitna pomoć u 17:10 časova. Hronika Detalji udesa kod Prijedorske petlje: Tri osobe prebačene na UKC O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva koji je rukovodio uviđajem, a identitet muškarca je utvrđen.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.