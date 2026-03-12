Utopio se muškarac, oglasio se MUP

Autor:ATV
Na izvoru termalne vode na Ilidži utopio se muškarac, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Iz policije su naveli da je slučaj prijavila Hitna pomoć u 17:10 časova.
O svemu je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva koji je rukovodio uviđajem, a identitet muškarca je utvrđen.
