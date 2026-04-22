Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

22.04.2026 22:29

Foto: Pexels

Jorgovan je mnogo više od ukrasnog cvijeta, njegova blagotvorna svojstva mogu biti pravi spas za zglobove i kosti. U nastavku donosimo recept za preparat od jorgovana.

Poznat po svom prijatnom mirisu, jorgovan sadrži gorke materije i eterična ulja koja imaju protivupalna svojstva, idealna za ublažavanje bolova kod artritisa, reume i išijasa.

Соларни панел електрана

Ekonomija

Šta je zeleni vodonik i ima li budućnost primjene u Srpskoj

Za ublažavanje bolova, posebno u koljenima ili leđima, možete napraviti prirodno ulje.

Priprema:

Napunite teglu svježim cvetovima jorgovana i prelijte ih hladno cijeđenim uljem (maslinovim ili suncokretovim).

Ostavite teglu na sunčanom mjestu 15-20 dana, povremeno je protresite.

Nakon toga, procijedite ulje i čuvajte ga u tamnoj staklenoj flaši. Koristite ga za masažu bolnih mjesta 2-3 puta dnevno, a bol bi trebalo da popusti već nakon nekoliko dana.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Netačni izvještaji o produženju primirja na tri do pet dana

Osim toga, čaj od sušenih listova jorgovana pomaže kod varenja i groznice, ali ga treba koristiti s pažnjom i uz savjet stručnjaka.

Dodatni savet:

Ako želite jači efekat kod reume, možete dodati malo rendanog rena u ulje, što će dodatno zagrijati bolno područje.

Više iz rubrike

Икона Богородице у Цркви.

Savjeti

Mjesta u kući na kojima ne bi trebalo da stoje ikone

1 h

0
Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.

Savjeti

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

6 h

0
Јастук, јастучница, бијели јастук

Savjeti

Najjednostavnije pranje jastuka: Biće uvijek snježno bijeli i mirišljavi, samo na jedno pazite

8 h

0
сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Savjeti

U susret 1. maju: Recept za sočno meso s roštilja. Trik je u ovom koraku!

9 h

0

  • Najnovije

22

36

Užas u Hrvatskoj: Muškarac (34) seksualno zlostavljao i iskorištavao djecu

22

29

Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

22

25

Šta je zeleni vodonik i ima li budućnost primjene u Srpskoj

22

24

Tramp: Netačni izvještaji o produženju primirja na tri do pet dana

22

17

Državljanin BiH uhapšen zbog napada na Alžirca

