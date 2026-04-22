Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

Autor:ATV
Komentari:0
Jorgovan je mnogo više od ukrasnog cvijeta, njegova blagotvorna svojstva mogu biti pravi spas za zglobove i kosti. U nastavku donosimo recept za preparat od jorgovana.
Poznat po svom prijatnom mirisu, jorgovan sadrži gorke materije i eterična ulja koja imaju protivupalna svojstva, idealna za ublažavanje bolova kod artritisa, reume i išijasa.
Ekonomija
Za ublažavanje bolova, posebno u koljenima ili leđima, možete napraviti prirodno ulje.
Napunite teglu svježim cvetovima jorgovana i prelijte ih hladno cijeđenim uljem (maslinovim ili suncokretovim).
Ostavite teglu na sunčanom mjestu 15-20 dana, povremeno je protresite.
Nakon toga, procijedite ulje i čuvajte ga u tamnoj staklenoj flaši. Koristite ga za masažu bolnih mjesta 2-3 puta dnevno, a bol bi trebalo da popusti već nakon nekoliko dana.
Svijet
Osim toga, čaj od sušenih listova jorgovana pomaže kod varenja i groznice, ali ga treba koristiti s pažnjom i uz savjet stručnjaka.
Ako želite jači efekat kod reume, možete dodati malo rendanog rena u ulje, što će dodatno zagrijati bolno područje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Savjeti
1 h0
Savjeti
6 h0
Savjeti
8 h0
Savjeti
9 h0
Najnovije
22
36
22
29
22
25
22
24
22
17
Trenutno na programu