Ova biljka raste u skoro svakom dvorištu a pravo je bogatstvo

Jorgovan je mnogo više od ukrasnog cvijeta, njegova blagotvorna svojstva mogu biti pravi spas za zglobove i kosti. U nastavku donosimo recept za preparat od jorgovana.

Poznat po svom prijatnom mirisu, jorgovan sadrži gorke materije i eterična ulja koja imaju protivupalna svojstva, idealna za ublažavanje bolova kod artritisa, reume i išijasa.

Za ublažavanje bolova, posebno u koljenima ili leđima, možete napraviti prirodno ulje.

Priprema:

Napunite teglu svježim cvetovima jorgovana i prelijte ih hladno cijeđenim uljem (maslinovim ili suncokretovim).

Ostavite teglu na sunčanom mjestu 15-20 dana, povremeno je protresite.

Nakon toga, procijedite ulje i čuvajte ga u tamnoj staklenoj flaši. Koristite ga za masažu bolnih mjesta 2-3 puta dnevno, a bol bi trebalo da popusti već nakon nekoliko dana.

Osim toga, čaj od sušenih listova jorgovana pomaže kod varenja i groznice, ali ga treba koristiti s pažnjom i uz savjet stručnjaka.

Dodatni savet:

Ako želite jači efekat kod reume, možete dodati malo rendanog rena u ulje, što će dodatno zagrijati bolno područje.