Logo
Large banner

Dermatolozi savjetuju koliko često se treba tuširati

Autor:

ATV
22.04.2026 16:32

Komentari:

0
Дјевојка са смеђом пуштеном косом се тушира.
Foto: Yaroslav Shuraev/Pexels

Mnogi ljudi vole da se opuste tuširanjem pred spavanje. Ali ponekad se dešava da nismo baš raspoloženi za to si sve što sa tim ide, pa se postavlja pitanje koliko često je potrebno tuširati se.

Na ovo pitanje ne postoji univerzalan odgovor. Međutim, dermatolozi se slažu da ne bi trebalo da prođe više od nekoliko dana između dva tuširanja.

"Učestalost tuširanja zavisi od više faktora: proizvodnje sebuma, znojenja, nivoa aktivnosti, izloženosti bakterijama i stanja kože. Generalno, preporuka je svakodnevno tuširanje ili bar 2 do 3 puta nedjeljno", objašnjava dermatolog Rahel Nazarian.

Kako ćete znati da vam je tuširanje potrebno?

Pa postoji nekoliko znakova: od neprijatnog mirisa, preko perutanja i iritacije kože do pojačanog znojenja i pogoršanja stanja poput seboročnog dermatitisa.

Ako se tuširanje dugo preskače, može doći i do toga da koža postane zadebljala i tamnija zbog nakupljenih mrtvih ćelija i nečistoća.

Iako neki ljudi mogu rjeđe da se tuširaju, postoje grupe kojima se preporučuje svakodnevno tuširanje, a to su:

- Osobe koje su fizički aktivne i znoje se

- Osobe koje imaju dermatološke probleme

- Osobe koje su sklone aknama

Svakodnevno tuširanje nije štetno ako se radi na pravi način.

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju

1. Temperatura vode

Idealna temperatura je mlaka voda. Vruća voda isušuje kožu, dok hladna nije neophodna za čišćenje.

2. Blagi proizvodi za njegu

Preporučuju se blagi gelovi za tuširanje bez agresivnih sastojaka, kako se ne bi narušila prirodna zaštita kože.

Nakon tuširanja, kožu treba blago osušiti peškirom (bez trljanja) i odmah nanijeti hidratantnu kremu.

3. Ne morate prati kosu svaki dan

Samo zato što se tuširate svakog dana ne znači da bi trebalo da svakodnevno perete i kosu.

Učestalost pranja kose zavisi od tipa kose i masnoće tjemena. Nekima odgovara svakodnevno pranje, dok drugima dovoljno i jednom nedjeljno.

Osobe sa kovrdžavom i suvom kosom često mogu da peru kosu rjeđe ili koriste metodu suvog pranja, prenosi Krstarica.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

tuširanje

zdravlje

dermatolog

Doktor

Savjeti

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

18

19

18

13

17

58

17

57

17

44

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner