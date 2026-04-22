Zalijte papriku i paradajz domaćim đubrivom od ove namirnice, rađaće kao ludi

22.04.2026 11:38

Плодови парадјза на грани у башти
Napravite sami domaće prirodno đubrivo od ove jeftine namirnice i zalijte mladu papriku i paradajz.

Zašto je prihrana ključna za papriku i paradajz

Kvasac kao prirodno đubrivo može da podstakne rast paprike i paradajza, ojača korijen i doprinese obilnijem rodu. Evo kako se koristi i kada treba biti oprezan.

Paprika i paradajz imaće zdrav, snažan i obilan rod, neophodno je da tokom rasta dobiju dovoljno hranljivih materija. Ove povrtarske kulture poznate su po tome da troše mnogo energije, jer formiraju veliki broj plodova, pa im je redovna i pravilna prihrana izuzetno važna.

Prednosti kvasca kao prirodnog đubriva

Mnogi povrtlari odlučuju se za prirodno đubrivo na bazi kvasca, koje može da doprinese boljem razvoju biljaka i većoj otpornosti tokom vegetacije.

Prihrana na bazi kvasca koristi se zato što zemljište obogaćuje korisnim materijama i pozitivno utiče na razvoj biljaka. Njegova primjena može da podstakne rast, ojača korjenov sistem i doprinese boljem formiranju plodova.

Pored toga, ovakva prihrana može imati i dodatnu korist, jer se vjeruje da pomaže u odbijanju mrava. Biljke koje se redovno prihranjuju kvascem uglavnom se bolje ukorjenjuju, lakše podnose promjene vremena i otpornije su kada dođe do manjka vlage.

Šta sadrži kvasac i kako djeluje

Kvasac sadrži fitohormone, vitamine B grupe, kao i brojne mikro i makroelemente koji povoljno utiču na razvoj biljke. Zahvaljujući tome, biljke mogu da rastu bujnije, a listovi često postaju tamniji, jači i zdraviji.

Zbog takvog sastava, kvasac se u baštovanstvu često koristi kao jednostavno i pristupačno sredstvo za prirodnu prihranu.

Црвене паприке

Iako đubrivo od kvasca ima brojne prednosti, njegova upotreba ima i određena ograničenja. Tokom fermentacije dolazi do gubitka kalijuma, pa se zato preporučuje da se prije njegove primjene zemljište prihrani pepelom.

Sa ovom vrstom prihrane ne bi trebalo pretjerivati. Zalijte mladu papriku i paradajz tri puta tokom vegetacije, to bi trebalo da bude dovoljno.

Prva prihrana se najčešće obavlja oko nedjelju dana nakon presađivanja, dok se druga preporučuje pred početak cvjetanja.

Kako pripremiti đubrivo od kvasca

Kada se priprema od svježeg, na jedan kilogram dodaje se pet litara vode i dobro promješa. Dobijeni rastvor se razređuje vodom u odnosu 1:10.

Kod pripreme đubriva od suvog kvasca, uzme se 10 gr i prelije sa 10 l vode i ostavi naredna tri dana. U smjesu možemo da dodamo dvije kašike šećera. Dobijeno đubrivo se može koristiti u ovakvom obliku i tada će ubrzati rast paprike i paradajza.

Kako i kada koristiti rastvor

U ovom obliku se koristi kada je zemljište dovoljno vlažno. Kada želimo samo dodatno da obogatimo tlo, može da se razredi vodom u odnosu 1:5.

Đubrivo na bazi kvasca može uspješno da se koristi i u bašti ali i u proizvodnji u plasteniku. Ipak, kada je riječ o uzgoju u plasteniku, preporučuje se razblažen oblik, kako bi biljke dobile odgovarajuću količinu hranljivih materija bez preopterećenja.

Za mnoge proizvođače upravo je to jedan od razloga zbog kojih se odlučuju za ovu vrstu prirodne prihrane, prenosi Krstarica.

Жена у мљевеном месу нашла необичне комаде: ''Морам ли пуњене паприке бацити у смеће?''

Овај трик ће пуњеним паприкама дати богатији и пунији укус

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

Топ рецепти за јела од печене паприке

Брзо сушење веша и по облачном времену: 3 трика која заиста раде

Кафа

Ово је прави начин прања веша: Због овог никада није чист, а бактерије цвјетају као луде

