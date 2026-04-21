Brzo sušenje veša i po oblačnom vremenu: 3 trika koja zaista rade

Veš se može osušiti na terasi za svega dva sata čak i kada nema sunca, ali ključ nije u vremenskim uslovima već u načinu kačenja.

Uz tri jednostavna trika, pravilan raspored, dovoljno razmaka i korištenje vješalica, moguće je značajno ubrzati sušenje i izbjeći neugodne mirise i vlagu u tkanini.

Ta tri jednostavna poteza mijenjaju sve, a jedan od njih rijetko ko primjenjuje. Upravo on skraćuje vrijeme sušenja na pola, bez obzira na temperaturu napolju.

1. Zašto se brzo sušenje veša oslanja na pravilnu poziciju

Proljećni vazduh nosi dosta vlage, naročito ujutru i uveče. Kada rublje okačite pogrešno, pamuk upija vlagu iz okoline umjesto da je pušta. Zato mnogi unose peškire u stan nakon cijelog dana na žici.

Prvi trik mijenja logiku. Komade kačite po dužini, a ne po širini tkanine. Vazduh tada prolazi duž vlakana i izvlači vodu brže. Ako čaršav presavijete po širini, unutrašnji slojevi ostaju mokri satima.

2. Razmak između komada veša

Drugi trik tiče se prostora. Kada su majice nabijene jedna uz drugu, vlaga se zarobljava između njih. Pamuk tada počinje da miriše na ustajalo, čak i ako ga operete sa omekšivačem.

Držite se jednostavnog pravila:

Najmanje 10 cm razmaka između lakših komada poput majica i donjeg veša

Duplo veći razmak kod peškira, farmerki i jorganskih navlaka

Teže komade kačite na krajeve žice, gd‌je vazduh najbolje cirkuliše

Ne preklapajte rukave preko susjedne majice

Ovaj pristup omogućava da se veš osuši na terasi i kada vlažnost vazduha dostigne 70 odsto. Provjetravanje radi posao umjesto sunca.

3. Kako veš da se osuši brzo i bez tragova štipaljki

Koristite male plastične vješalice umjesto štipaljki za majice, košulje i bluze. Tkanina visi ravno, bez nabora na ramenima. Voda se sliva pravilno, a sušenje se skraćuje za polovinu vremena.

Štipaljke drže samo dvije tačke i prave udubljenja u kojima se voda zadržava. Vješalice raspoređuju težinu cijelom dužinom ramena. Bonus je što košulje ne treba peglati poslije.

Brzo sušenje veša napolju

Brzo sušenje rublja na terasi znači kombinaciju tri poteza: kačenje po dužini tkanine, razmak od minimum deset centimetara i zamjena štipaljki malim vješalicama za gornje dijelove garderobe.

Kada terasa ipak nije dovoljna

Postoje dani kada ni najbolji trikovi ne pomažu. Ako pada kiša ili je magla gusta, vlaga se lijepi za tkaninu umjesto da se povlači. Tada rublje vratite unutra i uključite ventilator pored sušilice.

Izbjegavajte sušenje na radijatoru. Debeli pamuk tada puca, boje blijede, a mirisi iz stana ulaze u vlakna. Bolje je sačekati nekoliko sati povoljnog vremena napolju.

Sitnice koje dodatno ubrzavaju sušenje rublja

Prije nego što iznesete veš, protresite svaki komad snažno. Tako razbijate nabore nastale u mašini i voda brže isparava. Centrifugu uvijek uključite na maksimum za pamuk, a za osjetljivu od‌jeću na srednju brzinu.

Tamnije komade kačite naopako. Tako zadržavaju boju, a sušenje na terasi i dalje teče jednakom brzinom. Metalne dijelove izbjegavajte kod vlažnog vremena jer ostavljaju rđave tragove, prenosi Krstarica.