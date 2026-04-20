Kako da jagode ostanu svježe do 10 dana?

Jagode su ukusne u proljeće, jer tada počinje da im traje sezona i svi jedva čekamo da ih vidimo u marketima i na pijacama.

Međutim, mogu brzo da postanu kašaste i da se pojave plijesan u roku od nekoliko dana ako se ne čuvaju pravilno, jer su izuzetno osjetljive i nježne i lako reaguju na uslove okoline.

Republika Srpska Zvaničnici Srpske sutra sa ruskom delegacijom koju predvodi Gruško

Zbog visokog sadržaja vode, jagode su podložne razvoju buđi i kvarenju. Drugi faktori koji mogu ubrzati njihovo propadanje uključuju nedostatak protoka vazduha i čuvanje u blizini druge hrane.

Srećom, postoji jedan jednostavan trik koji omogućava da voće traje više od sedam dana.

U čemu je trik?

Keramička korpica za bobičasto voće možda izgleda kao običan kuhinjski dodatak, ali njen dizajn pomaže da jagode ostanu svježe duže vrijeme.

Jedna ključna prednost korišćenja korpice za bobičasto voće jeste to što je ona obično perforirana. Ovi otvori omogućavaju slobodnu cirkulaciju vazduha oko voća, sprečavaju zadržavanje vlage i smanjuju rizik od stvaranja buđi i kvarenja.

Republika Srpska Na pomen Republike Srpske, general Mladić odgovorio: Da, moji ljudi

Za razliku od zatvorenih posuda, korpice omogućavaju jagodama da "dišu", čime se smanjuje kondenzacija koja bi inače ubrzala njihovo kvarenje.

Za optimalnu svježinu, jagode je dobro čuvati i u keramičkoj posudi, preko koje bi trebalo da stavite kuhinjsku krpu. Osim jagoda, na ovaj način možete da čuvate i druge vrste voća poput malina i borovnica, prenosi Ona.rs.