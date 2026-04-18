Ovo su trikovi koji će pomoći da uklonite mirise od kuvanja

Pripremili ste odličnu večeru, gosti su oduševljeni, ali kada se ujutru probudite, miris kuvanja i dalje vas dočeka u dnevnoj sobi, od jučerašnjeg spremanje ribe ili bijelog luka.

Da biste uklonili neprijatne mirise, potrebno je da ih neutralizujete na samom izvoru i doslovno "izvučete" iz vazduha.

Otvaranje prozora često ne rješava problem, naročito u hladnijim mesecima kada ne želite da rashladite cijeli stan. Srećom, postoje jednostavni, prirodni i veoma efikasni trikovi koji će vam pomoći da uklonite neprijatne mirise za svega nekoliko minuta, bez agresivnih hemijskih osveživača.

3 načina da uklonite mirise od kuvanja

Moć sirćeta i citrusa

Bijelo sirće je apsolutni pobjednik kada je riječ o neutralizaciji mirisa, jer njegova kiselina razgrađuje molekule neprijatnih mirisa.

Odmah nakon kuvanja stavite manju šerpu sa vodom na šporet, dodajte oko decilitar bijelog sirćeta i nekoliko kriški limuna ili pomorandže. Ostavite da lagano vri na srednjoj temperaturi oko 15 minuta. Para će se širiti prostorijom, sirće će ukloniti mirise hrane, a citrusi će ostaviti prijatan, prirodan miris.

Ako vam smeta jak miris sirćeta, u vodu možete dodati nekoliko karanfilića i štapić cimeta, koji će stvoriti topao, prijatan miris doma.

Kafa i soda bikarbona

Ako želite da uklonite mirise dok već uživate u obroku, koristite sodu bikarbonu i kafu. Soda bikarbona je poznata po tome što upija vlagu i neprijatne mirise. Sipajte je u nekoliko manjih posuda i rasporedite po kuhinji i trpezariji.

Za još brži i mirisniji efekat koristite kafu. Ona sadrži azot koji odlično neutrališe mirise. Možete ostaviti šolju svježe mlijevene kafe na radnoj površini ili kratko propržiti zrna na suvom tiganju.

Trik sa vlažnim peškirom koji koriste i profesionalci

Kada vam je potrebno trenutno rešenje, isprobajte trik koji koriste i profesionalni kuvari. Uzmite čistu kuhinjsku krpu ili manji peškir, nakvasite ga vodom i dobro iscijedite.

Za jači efekat možete ga poprskati sa nekoliko kapi bijelog sirćeta ili omiljenog eteričnog ulja. Zatim peškir nekoliko minuta "vrtite" po vazduhu u kuhinji i susjednim prostorijama. Vlaga iz peškira doslovno će "uhvatiti" čestice mirisa koje lebde u vazduhu, prenosi nova.rs.