Riba koju najčešće kupujete je zapravo "najnezdravija"

Na prvi pogled, pitanje "koja je riba najnezdravija" djeluje kao da ima jednostavan odgovor, ali u stvarnosti, situacija nije tako crno-bijela. Riba se generalno smatra jednom od najzdravijih namirnica, ali određene vrste i načini pripreme mogu je učiniti znatno manje poželjnom u svakodnevnoj ishrani.

Masnija riba: zdrava, ali kaloričnija

Kada je riječ o "nezdravoj", mnogi ljudi prvo pomisle na količinu masti. Losos, skuša i haringa se ističu u ovoj kategoriji.

Ove vrste su bogate omega-3 masnim kiselinama, koje izuzetno blagotvorno djeluju na srce i mozak, zbog čega se zapravo smatraju veoma zdravim izborom.

Međutim, zbog većeg procenta masti, one su takođe kaloričnije u poređenju sa bijelom ribom poput oslića ili bakalara. To ne znači da ih treba izbjegavati, već samo konzumirati umjereno, posebno za ljude koji paze na unos kalorija.

Riba sa više žive i toksina

Ako tražimo ribu koja bi se mogla označiti kao "najnezdravija" u užem smislu, fokus se pomjera na prisustvo teških metala, prije svega žive.

Zdravlje Ovo je najzdravija vrsta ribe

Veće grabljivice, poput tune, sabljarke i ajkule, akumuliraju više žive jer se nalaze na vrhu lanca ishrane.

Redovna i prekomjerna konzumacija ovih vrsta može biti štetna, posebno za trudnice i djecu, pa stručnjaci preporučuju umjerenost i raznolikost u izboru ribe.

Problem često nije riba, već priprema

Često ono što čini ribu manje zdravom nije sama vrsta, već način pripreme. Pržena riba, posebno u sistemima brze hrane, gubi dio svoje hranljive vrijednosti, dok istovremeno apsorbuje velike količine ulja i nezdravih masti.

Pržena ili pečena riba, posebno kada se služi sa teškim prilozima, može biti znatno lošiji izbor od iste ribe pripremljene na roštilju ili u rerni.

Pa ko se smatra najproblematičnijim izborom?

Ako bismo izdvojili kategorije koje se najčešće smatraju najmanje poželjnim, to su:

krupne grabljive ribe sa visokim sadržajem žive (kao što je sabljarka i slične vrste)

industrijski prerađeni riblji proizvodi

pržena riba, prenosi Kurir.