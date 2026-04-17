Logo
Large banner

Fuge će vam biti kao nove za 5 minuta uz dvije stvari iz kuhinje

Autor:

17.04.2026 13:59

Komentari:

0
Фуге ће вам бити као нове за 5 минута уз двије ствари из кухиње
Foto: Max Vakhtbovycn/Pexels

Fuge između pločica s vremenom upijaju prljavštinu, masnoću, vlagu i kamenac, pa mogu da potamne i izgledaju zapušteno čak i kada su pločice čiste.

Dobra vijest je da ih možete očistiti vrlo efikasno pomoću jednostavne kombinacije koje već imate u kuhinji.

U pitanju su prašak za pecivo i sirće i ono što je najbolje, nema jakih hemikalija.

Prvo je važno da pripremite površinu. Prebrišite pločice i fuge suvom ili blago vlažnom krpom kako bi uklonili prašinu i površinsku nečistoću. Ako je riječ o kuhinji ili kupatilu, najbolje je da nema sapunice ili deterdženta na površini prije nanošenja smjese.

Dodik: CIK treba da bude tehnički, a ne vladajući organ u BiH

U činiju pomiješajte kesicu praška za pecivo i malo sirćeta dovoljno da dobijete ni prerijetku smjesu, ali ni pastu. Kada budete spojili sastojke, doći će do pjenušanja, pa to ne treba da vas čudi. Dobijenu smjesu nanesite po fugama i u tankom sloju i ostavite nekoliko minuta da reaguje, u zavisnosti od toga koliko su vam fuge prljave. Postepeno će se naslage razgraditi kao i prljavština i kamenac.

Uzmite prljavu četkicu za zube ili manju četku i počnite da trljate po fugama po svim smjerovima ali i kružnim pokretima. Odmah ćete primijetiti kako se fuge čiste. Kada završite čišćenje, prebrišite vlažnom krpom kako bi se uklonila nečistoća, pa potom prebrišite i suvom krpom, prenosi Ona.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

čišćenje

Savjeti

kupatilo

masnoća

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner