Fuge će vam biti kao nove za 5 minuta uz dvije stvari iz kuhinje

Fuge između pločica s vremenom upijaju prljavštinu, masnoću, vlagu i kamenac, pa mogu da potamne i izgledaju zapušteno čak i kada su pločice čiste.

Dobra vijest je da ih možete očistiti vrlo efikasno pomoću jednostavne kombinacije koje već imate u kuhinji.

U pitanju su prašak za pecivo i sirće i ono što je najbolje, nema jakih hemikalija.

Prvo je važno da pripremite površinu. Prebrišite pločice i fuge suvom ili blago vlažnom krpom kako bi uklonili prašinu i površinsku nečistoću. Ako je riječ o kuhinji ili kupatilu, najbolje je da nema sapunice ili deterdženta na površini prije nanošenja smjese.

U činiju pomiješajte kesicu praška za pecivo i malo sirćeta dovoljno da dobijete ni prerijetku smjesu, ali ni pastu. Kada budete spojili sastojke, doći će do pjenušanja, pa to ne treba da vas čudi. Dobijenu smjesu nanesite po fugama i u tankom sloju i ostavite nekoliko minuta da reaguje, u zavisnosti od toga koliko su vam fuge prljave. Postepeno će se naslage razgraditi kao i prljavština i kamenac.

Uzmite prljavu četkicu za zube ili manju četku i počnite da trljate po fugama po svim smjerovima ali i kružnim pokretima. Odmah ćete primijetiti kako se fuge čiste. Kada završite čišćenje, prebrišite vlažnom krpom kako bi se uklonila nečistoća, pa potom prebrišite i suvom krpom, prenosi Ona.