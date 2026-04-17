Obratite pažnju na ove simptome: Mogu ukazivati na ozbiljno stanje

Dok neka stanja dolaze sa jasnim i brzim simptomima, povišen nivo holesterola često ostaje neotkriven – ponekad i godinama – sve dok ne dovede do ozbiljnijih posljedica. Zato ljekari naglašavaju važnost redovnih krvnih analiza, čak i ako se osjećamo potpuno dobro.

- Visok holesterol nije nešto što većina ljudi može da osjeti ili vidi bez krvnih analiza - objašnjava dijetetičarka specijalizovana za preventivnu kardiologiju Mišel Rutenstajn za She Finds. Ona pojašnjava:

- On je ključni faktor u stvaranju naslaga u arterijama. Ako ne testiramo krv, može ostati neotkriven, tiho stvarati plak u arterijama i dovesti do srčanog ili moždanog udara, zato nemojte čekati da ‘osjetite visok holesterol’.

Hronika Oglasila se policija o udesu u Laktašima

Žute naslage na kapcima

Jedan od najprepoznatljivijih fizičkih znakova dugotrajno povišenog holesterola pokazuje se kao žućkaste naslage na očima ili oko očiju, poznate kao ksantelazme. Nastaju zbog nakupljanja holesterola ispod kože.

- Holesterol se može taložiti ispod kože i pojaviti kao mekane žute naslage na kapcima - navodi Mišel Rutenstajn. Iako obično nisu bolne, mogu biti znak da su nivoi holesterola već duže vreme povišeni.

Sivkasti ili bijeli prsten oko oka

Još jedan mogući znak jeste blijedosivi ili bijeli prsten oko šarenice, poznat kao arkus kornee. Prema riječima Mišel Rutenstajn, nakupljanje holesterola može se ispoljiti "kao blijedosivi ili bijeli prsten oko obojenog dijela oka". Kod starijih osoba to može biti normalan dio starenja, ali kod mlađih može ukazivati na povišen nivo holesterola, koji treba provjeriti.

Republika Srpska Stevandić: Srpski glas u Americi glasniji od političkog Sarajeva

Tvrde kvržice na zglobovima ili tetivama

Naslage holesterola mogu se pojaviti i kao male, čvrste kvržice na određenim dijelovima tijela, naročito na zglobovima ili duž tetiva poput Ahilove tetive. Mišel Rutenstajn ističe da se mogu pojaviti "kao male, čvrste kvržice iznad zglobova i duž Ahilove tetive". Ove promjene, poznate kao ksantomi, takođe su znak dugotrajno povišenog holesterola i mogu zahtijevati ljekarsku procjenu.

Iako se ovi vidljivi znaci mogu pojaviti, relativno su rijetki. "Vidljivi znaci visokog holesterola obično se javljaju samo kod ljudi koji imaju veoma visok nivo holesterola tokom mnogo godina", naglašava Rutenstajn.

Hronika Pijan i drogiran sa 110 km/h prošao kroz crveno: Državljanin BiH optužen za jezivu nesreću

Zato se ne treba oslanjati samo na simptome – redovne analize krvi su najsigurniji način da se problem otkrije na vrijeme i preduzmu koraci za zaštitu zdravlja srca. Važno je zapamtiti da i ishrana zdrava za srce može imati veliki uticaj.

(Indeks.hr)