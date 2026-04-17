Počinju besplatni pregledi jetre savremenim uređajem: Evo kada i gdje

ATV
17.04.2026 12:42

Program obilježavanja počinje u 13 časova u sali Edukativnog centra porodične medicine u Poliklinici, gdje će biti održano kratko edukativno predavanje o važnosti očuvanja zdravlja jetre.

Nakon predavanja, pacijentima će biti omogućeni pregledi savremenim Fibroscan uređajem, koje će obavljati dr Goran Topić.

Pod sloganom "Čvrste navike, snažna jetra", cilj je da se ukaže na važnost prevencije.

Ekonomija

Avio-kompanije uvode nove takse i otkazuju letove zbog poskupljenja goriva

"Bolesti jetre su često "tihe" i bez simptoma, zbog čega su edukacija, redovne kontrole i zdrave životne navike ključni za očuvanje zdravlja ovog vitalnog organa. Pregled Fibroscan uređajem omogućava brzu i neinvazivnu dijagnostiku, što predstavlja prvi korak u prevenciji težih oboljenja", naveli su iz "Doma zdravlja".

Pročitajte više

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Motociklista pretukao taksistu u centru grada, pa pobjegao

31 min

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Hronika

Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru predložen pritvor

34 min

0
Лет авиона

Ekonomija

Avio-kompanije uvode nove takse i otkazuju letove zbog poskupljenja goriva

36 min

0
Новак Ђоковић у финалу Аустралијан опена

Tenis

Novak Đoković ne igra ni u Madridu

39 min

0

Više iz rubrike

Колико су јаја заиста здрава?

Zdravlje

Koliko su jaja zaista zdrava?

5 h

0
Отишао у Турску по "холивудски осмијех", вратио се без иједног зуба

Zdravlje

Otišao u Tursku po "holivudski osmijeh", vratio se bez ijednog zuba

1 d

0
Важно упозорење о туширању за старије од 50 година

Zdravlje

Važno upozorenje o tuširanju za starije od 50 godina

1 d

0
спавање сан

Zdravlje

Ovo je najbolje vrijeme za spavanje koje čuva srce

1 d

0

