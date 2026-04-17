Motociklista pretukao taksistu u centru grada, pa pobjegao

Na sarajevskom Marijin Dvoru juče je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema navodima očevidaca i kolega, motociklista pretukao taksistu nakon nesuglasica u saobraćaju.

Taksista je navodno nakon napada ostao ležati na kolovozu, dok su mu u pomoć odmah pritekli prolaznici, među kojima i mlađe osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, piše Crna-Hronika.

Prema riječima kolega povrijeđenog, svemu su prethodile nesuglasice u saobraćaju, koje su eskalirale u fizički sukob. Nakon incidenta, motociklista se udaljio s mjesta događaja.

Hronika Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru predložen pritvor

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda taksiste, kao ni o identitetu napadača.

Očekuje se da će policija KS rasvijetliti okolnosti ovog događaja i poduzeti potrebne mjere protiv počinioca.