Motociklista pretukao taksistu u centru grada, pa pobjegao

Autor:ATV
Komentari:0
Na sarajevskom Marijin Dvoru juče je došlo do fizičkog obračuna u kojem je, prema navodima očevidaca i kolega, motociklista pretukao taksistu nakon nesuglasica u saobraćaju.
Taksista je navodno nakon napada ostao ležati na kolovozu, dok su mu u pomoć odmah pritekli prolaznici, među kojima i mlađe osobe koje su se zatekle na mjestu događaja, piše Crna-Hronika.
Prema riječima kolega povrijeđenog, svemu su prethodile nesuglasice u saobraćaju, koje su eskalirale u fizički sukob. Nakon incidenta, motociklista se udaljio s mjesta događaja.
Hronika
Akcija ”Insajder 2”: Grujiću i Travaru predložen pritvor
Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu povreda taksiste, kao ni o identitetu napadača.
Očekuje se da će policija KS rasvijetliti okolnosti ovog događaja i poduzeti potrebne mjere protiv počinioca.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
39 min0
Tenis
42 min0
BiH
45 min1
Republika Srpska
54 min1
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu