Muškarac uhapšen nakon što je napao ženu u tramvaju

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su muškarca koji je napao ženu juče u tramvaju.

Prema nezvaničnim informacijama, on ju je napao jer mu je zasmetala mačka u transporteru.

Banja Luka Stručnjaci na mjestu "ekocida": Prijave su podnesene, tražimo krivičnu odgovornost

Kako je potvrđeno iz MUP-a, napadač je 43-godišnjak koji je u trenutku napada bio pijan.

“Dana 16.04.2026. godine u 22,20 sati, policijski službenici PU Novo Sarajevo lišili su slobode M.F., rođen 1983. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje.

Imenovani se sumnjiči da je pomenutog dana u 15,25 sati, u tramvaju, na tramvajskom stajalištu Čengić-Vila, fizički napao žensku osobu, nanijevši joj lakše tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara u KCUS.

Stil Top pet frizura za ljeto: Stilisti tvrde da brišu godine

Izvršenim alkotestiranjem kod 43-godišnjaka je utvrđeno prisustvo od 1,98 promila alkohola u organizmu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS i nad njim se vrši kriminalistička obrada.”

