Muškarac uhapšen nakon što je napao ženu u tramvaju

ATV
17.04.2026 12:01

Pripadnici MUP-a KS uhapsili su muškarca koji je napao ženu juče u tramvaju.

Prema nezvaničnim informacijama, on ju je napao jer mu je zasmetala mačka u transporteru.

Banja Luka

Stručnjaci na mjestu "ekocida": Prijave su podnesene, tražimo krivičnu odgovornost

Kako je potvrđeno iz MUP-a, napadač je 43-godišnjak koji je u trenutku napada bio pijan.

“Dana 16.04.2026. godine u 22,20 sati, policijski službenici PU Novo Sarajevo lišili su slobode M.F., rođen 1983. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo Nasilničko ponašanje.

Imenovani se sumnjiči da je pomenutog dana u 15,25 sati, u tramvaju, na tramvajskom stajalištu Čengić-Vila, fizički napao žensku osobu, nanijevši joj lakše tjelesne povrede konstatovane od strane ljekara u KCUS.

Stil

Top pet frizura za ljeto: Stilisti tvrde da brišu godine

Izvršenim alkotestiranjem kod 43-godišnjaka je utvrđeno prisustvo od 1,98 promila alkohola u organizmu. Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS, a osumnjičeni je predat u Prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS i nad njim se vrši kriminalistička obrada.”

(Crna-Hronika)

Pročitajte više

Жена туче мужа цвијећем у биоскопу

Ljubav i seks

Zatekla muža u bioskopu sa ljubavnicom, pa uslijedio haos

1 h

0
Сузана Манчић гостује у емисији

Scena

Suzana Mančić prodala stan za 500.000 evra, boravi u kući bez struje i vode

1 h

0
Република Српска добија још један град

Gradovi i opštine

Republika Srpska dobija još jedan grad

1 h

2
Црна кокошка стоји на земљи, са главом благо окренутом на једну страну.

Zanimljivosti

Kokoška zalutala usred noći, pa jednim potezom oduševila svijet

1 h

0

Više iz rubrike

Лажна дојава о бомбама у школама

Hronika

Lažna dojava o bombama u školama

1 h

0
Бијељинац на свадби ошамарио снаху и нокаутирао брата

Hronika

Bijeljinac na svadbi ošamario snahu i nokautirao brata

2 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Hronika

Od‌jeknula snažna detonacija: Dignut u vazduh džip poznatog MMA borca

2 h

0
пруга илустрација

Hronika

Pronađeno tijelo muškarca na željezničkoj pruzi u Stanarima

2 h

0

Kako prepoznati pravo maslinovo ulje?

Isplaćeno 5,8 miliona KM za podsticaje

Foča i zvanično postaje grad

U Beogradu počeo skup o Jasenovcu, prisustvuje Dodik

Zemljotres u Srbiji, evo gdje se zatreslo

