Suzana Mančić prodala stan za 500.000 evra, boravi u kući bez struje i vode

17.04.2026 11:39

Сузана Манчић гостује у емисији
Voditeljka i glumica Suzana Mančić prodala je luksuzni stan u centru Beograda, a dok traje renoviranje novog doma, privremeno boravi u vikendici u Velikoj Moštanici – bez osnovnih uslova za život.

Prodala stan u centru i preselila se

Suzana je stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša prodala za oko 500.000 evra, a potom kupila novi na Voždovcu, koji trenutno uređuje.

Dok radovi ne budu završeni, dane provodi u porodičnoj vikendici, koju je naslijedila od oca.

Komšije iznenađene njenom odlukom

Bivše komšije iz centra Beograda ne kriju iznenađenje zbog njene nagle odluke da se preseli.

"Ima nekoliko mjeseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Bila je divna komšinica i imala je jedan od najljepših stanova u zgradi. Čula sam da je dobila oko pola miliona evra, možda i više", rekla je jedna od komšinica.

Dodala je da je sav novac od prodaje uložila u novi stan, dok radovi kasne.

"Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje ni vode, ne znam kako izdržava", kazala je ona.

Buka i zagađenje presudili

I drugi komšija ističe da je odluka došla iznenada.

"Svi smo bili u šoku kada smo čuli da odlazi. Rekla je da više ne može da izdrži buku i zagađenje u centru", naveo je.

Dodaje da je dio namještaja zadržala, a dio prodala ili poklonila, dok je klavir ostavila u zgradi.

Odluku donijela u jednoj sekundi

Suzana je i sama govorila o razlozima preseljenja, ističući da joj je gradski život postao opterećenje.

"Mislila sam da se nikada neću preseliti iz centra grada, ali počelo je da mi smeta zagađenje vazduha i buka. Donijela sam odluku u jednoj sekundi i rekla: 'Deco, prodajemo stan'", ispričala je.

Dodala je da sada uživa u miru i tišini, dok čeka završetak radova u novom stanu.

Novi početak daleko od gradske vreve

Iako trenutno živi u skromnim uslovima, Suzana Mančić ističe da joj više prijaju mir i priroda nego ubrzani ritam grada.

Kako kaže, najvažnije joj je da pronađe balans i kvalitet života, što je bio glavni razlog za veliku promjenu, prenosi Blic.

