Suzana Mančić prodala stan za 500.000 evra, boravi u kući bez struje i vode

Voditeljka i glumica Suzana Mančić prodala je luksuzni stan u centru Beograda, a dok traje renoviranje novog doma, privremeno boravi u vikendici u Velikoj Moštanici – bez osnovnih uslova za život.
Suzana je stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša prodala za oko 500.000 evra, a potom kupila novi na Voždovcu, koji trenutno uređuje.
Dok radovi ne budu završeni, dane provodi u porodičnoj vikendici, koju je naslijedila od oca.
Bivše komšije iz centra Beograda ne kriju iznenađenje zbog njene nagle odluke da se preseli.
"Ima nekoliko mjeseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Bila je divna komšinica i imala je jedan od najljepših stanova u zgradi. Čula sam da je dobila oko pola miliona evra, možda i više", rekla je jedna od komšinica.
Dodala je da je sav novac od prodaje uložila u novi stan, dok radovi kasne.
"Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje ni vode, ne znam kako izdržava", kazala je ona.
I drugi komšija ističe da je odluka došla iznenada.
"Svi smo bili u šoku kada smo čuli da odlazi. Rekla je da više ne može da izdrži buku i zagađenje u centru", naveo je.
Dodaje da je dio namještaja zadržala, a dio prodala ili poklonila, dok je klavir ostavila u zgradi.
Suzana je i sama govorila o razlozima preseljenja, ističući da joj je gradski život postao opterećenje.
"Mislila sam da se nikada neću preseliti iz centra grada, ali počelo je da mi smeta zagađenje vazduha i buka. Donijela sam odluku u jednoj sekundi i rekla: 'Deco, prodajemo stan'", ispričala je.
Dodala je da sada uživa u miru i tišini, dok čeka završetak radova u novom stanu.
Iako trenutno živi u skromnim uslovima, Suzana Mančić ističe da joj više prijaju mir i priroda nego ubrzani ritam grada.
Kako kaže, najvažnije joj je da pronađe balans i kvalitet života, što je bio glavni razlog za veliku promjenu, prenosi Blic.
