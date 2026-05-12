Crnogorac uhapšen u Italiji zbog dvostrukog ubistva

Autor:ATV
Komentari:0
Crnogorski državljanin čiji su inicijali M.B. /33/, visokorangirani član organizovane kriminalne grupe, uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva "Smit".
Za ovim državljaninom Crne Gore međunarodne potjernice su raspisali Interpol Podgorica i Beč zbog ubistva i pokušaja ubistva, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.
Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu za M.B. po nalogu Višeg suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
On se sumnjiči da je u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije ubio Šćepana Roganovića.
Austrijske vlasti ga potražuju zbog sumnje za ubistvo i pokušaj ubistva.
Prema navodima tužilaštva u Beču, M.B. se tereti da je u centru glavnog grada Austrije ubio Vladimira Roganovića, dok je jednu osobu teško ranio.
(SRNA)
