Crnogorac uhapšen u Italiji zbog dvostrukog ubistva

Crnogorski državljanin čiji su inicijali M.B. /33/, visokorangirani član organizovane kriminalne grupe, uhapšen je u italijanskom gradu Rimini u okviru međunarodne akcije kodnog naziva "Smit".

Za ovim državljaninom Crne Gore međunarodne potjernice su raspisali Interpol Podgorica i Beč zbog ubistva i pokušaja ubistva, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Crna Gora raspisala je međunarodnu potjernicu za M.B. po nalogu Višeg suda u Podgorici, radi vođenja krivičnog postupka zbog stvaranja kriminalne organizacije, ubistva i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

On se sumnjiči da je u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije ubio Šćepana Roganovića.

Austrijske vlasti ga potražuju zbog sumnje za ubistvo i pokušaj ubistva.

Prema navodima tužilaštva u Beču, M.B. se tereti da je u centru glavnog grada Austrije ubio Vladimira Roganovića, dok je jednu osobu teško ranio.

(SRNA)