Danas debata Savjeta bezbjednosti o BiH

Polugodišnja debata Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH zakazana je za danas, ali nije poznato da li će se Kristijan Šmit obratiti i iznijeti svoj šestomjesečni izvještaj nakon ostavke.

Vlada Republike Srpske uputila je svoj 35. izvještaj Savjetu bezbjednosti UN u kojem je istakla dosljednu podršku Republike Srpske Dejtonskom sporazumu i ustavnom poretku BiH koji je tim dokumentom uspostavljen, a ukazano je na problem da pojedinci u BiH i van nje ne prihvataju dejtonski kompromis.

Republika Srpska je pozvala Savjet bezbjednosti UN i njegove članice da se založe za dosljednu primjenu Dejtonskog sporazuma, uključujući poštovanje prava na samostalno upravljanje, u skladu sa Ustavom BiH.