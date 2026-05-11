HDZ BiH o odlasku Šmita: Kancelariju OHR-a izmjestiti!

11.05.2026 17:22

Предсједник ХЗД-а Драган Човић
Foto: ATV

Hrvatska demokratska zajednica BiH (HDZ BiH) oglasila se povodom odluke Kristijana Šmita da napusti BiH, poručivši da je transformacija OHR-a nužna.

U saopštenju za javnost, iz HDZ BiH navode da BiH mora dostići punu nezavisnost.

- Uvažavajući ulogu međunarodnih partnera u podršci stabilnosti i razvoju Bosne i Hercegovine u njenom postkonfliktnom i demokratskom periodu, HDZ BiH ističe da je neophodno hitno sprovođenje reformskih koraka na putu ka ispunjenju unutrašnjih i spoljnopolitičkih prioriteta te ostvarenju potpune nezavisnosti Bosne i Hercegovine nakon više od tri decenije aktivnog djelovanja međunarodnih faktora - navodi se u saopštenju.

S obzirom na proces evropskih integracija, iz HDZ BiH ističu da članstvo u Evropskoj uniji nije kompatibilno s aktivnom međunarodnom ulogom kakva još postoji u BiH, te naglašavaju potrebu za transformacijom Kancelarije visokog predstavnika i njegovim izmještanjem iz BiH.

- Domaći i legitimno izabrani funkcioneri koji su dobili povjerenje građana u demokratskim izbornim procesima moraju konačno preuzeti punu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu, za svoju domovinu. HDZ BiH ističe da se potrebni iskoraci mogu postići samo sistemskim i konstruktivnim unutrašnjim dijalogom političkih aktera, međusobnim povjerenjem i uvažavanjem, te poštivanjem ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine uz jednakopravnost svih konstitutivnih naroda - naglašavaju.

Na kraju poručuju da Bosna i Hercegovina mora samostalno odlučivati o svojoj budućnosti.

- Put Bosne i Hercegovine mora biti samostalno i suvereno izgrađen od strane njenih građana i političkih predstavnika kako bi postala stabilna i sigurna zemlja, perspektivne budućnosti, u kojoj će međunarodni faktori pružati podršku, ali u kojoj više neće postojati institucije koje bi bile iznad institucija vlasti Bosne i Hercegovine - zaključili su.

