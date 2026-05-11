Špirić: Sa Šmitom odlazi retrogradni narativ iz Sarajeva

11.05.2026 10:38

Шпирић: Са Шмитом одлази ретроградни наратив из Сарајева
Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić smatra da odlazak Kristijana Šmita treba posmatrati sa optimizmom - da s njim odlazi retrogradni narativ iz Sarajeva i da se otvara prostor za strateški dijalog o budućnosti BiH.

"Kratko rečeno - i sa Šmitom i bez Šmita Banjaluka mora da se pita! Dobro bi bilo da njegov odlazak i opoziciju Republike Srpske vrati iz Sarajeva u Banjaluku", rekao je Špirić Srni.

On je naglasio da je vrijeme pokazalo šta je bio propali cilj Šmita i onih koji su u njega vjerovali, a to je pokušaj destabilizacije institucija Republike Srpske.

"Pokazalo se da su političko-pravni progon predsjednika Milorada Dodika i destabilizacija institucija Republike Srpske bili politički pucanj u BiH. Sve vrijeme u Banjaluci postoji isti i jedini legitiman cilj, a to je da se poštuje dejtonski Ustav na osnovu kojeg je Banjaluka centar odlučivanja za budućnost Republike Srpske i za strateške odluke u BiH", naveo je Špirić.

On je ukazao na to da ozbiljne političke partije poput SNSD-a imaju i viziju i hrabrost, što su potvrdili aktuelni događaji, te da će ta potvrda stići u oktobru pobjedom na izborima.

Iz OHR-a je saopšteno da je Kristijan Šmit donio ličnu odluku da napušta BiH.

