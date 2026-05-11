Roditelji podnijeli prijavu protiv TikToka: ''Tinejdžerima se plasira ekstreman sadržaj''

11.05.2026 11:38

Grupa od 16 porodica u Francuskoj podnijela je pravnu prijavu protiv TikToka, optužujući popularnu društvenu mrežu za "zloupotrebu slabosti" maloljetnika i izlaganje djece sadržaju koji promoviše samopovređivanje, poremećaje ishrane i samoubistvo.

Slučaj je dodatno pojačao pritisak na kinesku platformu u Evropi, gdje vlasti i organizacije za zaštitu djece sve češće upozoravaju na posljedice algoritama društvenih mreža po mentalno zdravlje mladih.

Prema navodima advokata porodica, prijava je podnesena sudu u Kreteju kod Pariza, a roditelji tvrde da TikTok svjesno koristi algoritme koji ranjivim tinejdžerima plasiraju sve ekstremniji sadržaj kako bi ih što duže zadržao na platformi.

Porodice tvrde da je algoritam djecu vodio ka opasnom sadržaju

Roditelji navode da su njihova djeca bila izložena kontinuiranim preporukama sadržaja povezanog sa depresijom, samoubistvom, anoreksijom i samopovređivanjem, prenosi "Anadolija". Prema njihovim tvrdnjama, algoritam je nakon početnog interesovanja za emocionalne ili psihološke teme počeo da prikazuje sve ekstremnije video-snimke.

Jedna od majki, Stefani Mistr, čija je petnaestogodišnja ćerka izvršila samoubistvo 2021. godine, izjavila je da je nakon tragedije pronašla veliki broj video-snimaka koji su promovisali metode samoubistva i samopovređivanja.

"To je bilo ispiranje mozga", rekla je Mistr. "Normalizovali su depresiju i samopovređivanje."

Porodice tvrde da TikTok nije samo pasivni domaćin sadržaja, već aktivno bira i preporučuje video-snimke korisnicima kroz svoj algoritam.

