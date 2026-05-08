Naučnici otkrili da mozak sluša čak i kada smo bez svijesti?

Mozak nastavlja da obrađuje jezik čak i dok je tijelo pod anestezijom i bez svijesti. Iako je osoba bez svijesti, neki dijelovi mozga ostaju aktivni i mogu prepoznati i obraditi jezik, a neuronska kola nastavljaju da kodiraju i reaguju na stimuluse, prema istraživanju objavljenom u časopisu Natur, izvještava Euronjus.

„Naši nalazi pokazuju da je mozak znatno aktivniji i sposobniji tokom nesvesti nego što se ranije mislilo“, rekao je Samir Šet, koautor studije sa Medicinskog koledža Bejlor. „Čak i kada su pacijenti pod punom anestezijom, njihov mozak nastavlja da analizira svijet oko sebe.“

Kako je istraživanje sprovedeno

Naučnici su proučili sedam pacijenata koji su podvrgnuti operaciji epilepsije kako bi im se uklonio dio temporalnog režnja radi kontrole napada. Koristeći Neuropixels sonde - sitne silikonske igle - tim je prikupio podatke o tome kako mozak obrađuje zvuk i jezik nesvesno.

Mozak je predviđao riječi čak i u nesvjesnom stanju

U prvom testu, pacijenti su slušali niz identičnih tonova, povremeno prekidanih drugim tonom. Oko 71 odsto neurona je reagovalo na zvuk, što ukazuje na to da je mozak registrovao tonove koji su se puštali, a 25 odsto njih je reagovalo na različite tonove. Istraživači su otkrili da se sposobnost mozga da detektuje ove neobične zvukove poboljšala tokom vremena.

U drugom eksperimentu, istraživači su puštali podkaste četvorici pacijenta. Otkrili su da mozak obrađuje govor u realnom vremenu, reagujući na pojedinačne riječi i različite elemente govora. Takođe su otkrili da je mozak, čak i u nesvjesnom stanju, bio u stanju da predvidi predstojeće riječi na osnovu prethodnog konteksta.

„Ovu vrstu prediktivnog kodiranja povezujemo sa budnošću i pažnjom, ali se ona javlja i u nesvesnom stanju“, rekao je Bendžamin Hejden, profesor na Medicinskom koledžu Bejlor.

Autori studije su napomenuli da su potrebna dodatna istraživanja kako bi se bolje razumijela moždana aktivnost pod anestezijom i da li se nivo neuronske aktivnosti primjećen u studiji može naći i tokom sna ili drugih nesvjesnih stanja.

