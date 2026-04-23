Sprej za nos obnavlja mozak: Naučnici uspjeli da preokrenu upalu i gubitak pamćenja

Istraživači su utvrdili da nova vrsta terapije koja deluje preko nosa uspješno smanjuje upale u mozgu i obnavlja kognitivne funkcije kod starih laboratorijskih miševa.

Iako je put do primjene kod ljudi još uvijek pred nama, ovo otkriće predstavlja značajan korak u borbi protiv starenja mozga.

Naučnici su napravili važan napredak u razumijevanju procesa starenja mozga. Eksperimentalni nazalni sprej uspio je da obnovi pamćenje i kognitivne sposobnosti kod starih miševa. Studija je objavljena u časopisu "Journal of Extracellular Vesicles (2026)", a istraživači su sa "Texas A&M University" (Texas A&M University Naresh K. Vashisht College of Medicine).

Istraživanje se zasniva na primjeni ekstracelularnih vezikula – sićušnih paketa koje ćelije koriste za međusobnu komunikaciju, a koje su dobijene iz ljudskih matičnih ćelija. Ove čestice su unijete u organizam kroz nos, što im omogućava da relativno direktno stignu do mozga.

Rezultati su bili izuzetni: već nakon kratkog perioda došlo je do značajnog poboljšanja funkcije pamćenja i opšteg stanja mozga. Efekti su se zadržali mesecima.

Smanjenje hronične upale – ključ za oporavak mozga

Jedan od glavnih uzroka kognitivnog pada tokom starenja jeste hronična upala u mozgu. Upravo na tom polju ova terapija pokazuje najveći potencijal.

Nazalni sprej je značajno smanjio neuroinflamaciju – proces koji oštećuje neurone i narušava njihovu komunikaciju. Istovremeno, poboljšana je funkcija mitohondrija, energetskih fabrika ćelija, što je doprinelo oporavku moždanih funkcija.

Jedan od autora studije objašnjava: „Pokazujemo da starenje mozga može da se preokrene.“ On dodaje da bi ovaj pristup mogao da pomogne ljudima da ostanu mentalno oštri i društveno aktivni.

Obnova pamćenja, ponašanja i buduće nade

U eksperimentima, miševi koji su primili terapiju pokazali su značajno bolje rezultate u testovima pamćenja u poređenju sa netretiranim jedinkama. Ponašanje životinja se takođe poboljšalo – bili su aktivniji, bolje su prepoznavali okruženje i reagovali sličnije mladim, zdravim miševima.

Ovi rezultati ukazuju da tretman ne utiče samo na jedan aspekt mozga, već na čitav kognitivni sistem. Iako je istraživanje rađeno na životinjama, njegove implikacije su značajne za bolesti poput Alchajmerove demencije.

Naučnici ističu da trenutne terapije uglavnom samo usporavaju napredovanje bolesti, ali ne mogu da preokrenu oštećenja. Ovaj novi pristup deluje na osnovne mehanizme – smanjuje upalu, poboljšava ćelijsku funkciju i potencijalno obnavlja oštećene neuronske mreže.

Uprkos obećavajućim rezultatima, naučnici naglašavaju da je ovo tek rana faza istraživanja. Terapija još uvijek nije testirana na ljudima, a put do kliničke primjene može potrajati godinama. Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se utvrdila bezbjednost, optimalne doze i dugoročni efekti.

Kako istraživači ističu, put ka primeni kod ljudi tek počinje, ali rezultati daju snažan razlog za optimizam. Ako se potvrde i kod ljudi, jednostavan nazalni sprej mogao bi u budućnosti postati jedan od ključnih alata u borbi protiv demencije i kognitivnog pada.

(sputnik srbija)