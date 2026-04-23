Logo
Large banner

Sprej za nos obnavlja mozak: Naučnici uspjeli da preokrenu upalu i gubitak pamćenja

Autor:

ATV
23.04.2026 08:10

Komentari:

0
Спреј за нос
Foto: pexels/ Christina & Peter

Istraživači su utvrdili da nova vrsta terapije koja deluje preko nosa uspješno smanjuje upale u mozgu i obnavlja kognitivne funkcije kod starih laboratorijskih miševa.

Iako je put do primjene kod ljudi još uvijek pred nama, ovo otkriće predstavlja značajan korak u borbi protiv starenja mozga.

Naučnici su napravili važan napredak u razumijevanju procesa starenja mozga. Eksperimentalni nazalni sprej uspio je da obnovi pamćenje i kognitivne sposobnosti kod starih miševa. Studija je objavljena u časopisu "Journal of Extracellular Vesicles (2026)", a istraživači su sa "Texas A&M University" (Texas A&M University Naresh K. Vashisht College of Medicine).

Istraživanje se zasniva na primjeni ekstracelularnih vezikula – sićušnih paketa koje ćelije koriste za međusobnu komunikaciju, a koje su dobijene iz ljudskih matičnih ćelija. Ove čestice su unijete u organizam kroz nos, što im omogućava da relativno direktno stignu do mozga.

Rezultati su bili izuzetni: već nakon kratkog perioda došlo je do značajnog poboljšanja funkcije pamćenja i opšteg stanja mozga. Efekti su se zadržali mesecima.

Smanjenje hronične upale – ključ za oporavak mozga

Jedan od glavnih uzroka kognitivnog pada tokom starenja jeste hronična upala u mozgu. Upravo na tom polju ova terapija pokazuje najveći potencijal.

Nazalni sprej je značajno smanjio neuroinflamaciju – proces koji oštećuje neurone i narušava njihovu komunikaciju. Istovremeno, poboljšana je funkcija mitohondrija, energetskih fabrika ćelija, što je doprinelo oporavku moždanih funkcija.

Усамљеност депресија туга

Jedan od autora studije objašnjava: „Pokazujemo da starenje mozga može da se preokrene.“ On dodaje da bi ovaj pristup mogao da pomogne ljudima da ostanu mentalno oštri i društveno aktivni.

Obnova pamćenja, ponašanja i buduće nade

U eksperimentima, miševi koji su primili terapiju pokazali su značajno bolje rezultate u testovima pamćenja u poređenju sa netretiranim jedinkama. Ponašanje životinja se takođe poboljšalo – bili su aktivniji, bolje su prepoznavali okruženje i reagovali sličnije mladim, zdravim miševima.

Ovi rezultati ukazuju da tretman ne utiče samo na jedan aspekt mozga, već na čitav kognitivni sistem. Iako je istraživanje rađeno na životinjama, njegove implikacije su značajne za bolesti poput Alchajmerove demencije.

Naučnici ističu da trenutne terapije uglavnom samo usporavaju napredovanje bolesti, ali ne mogu da preokrenu oštećenja. Ovaj novi pristup deluje na osnovne mehanizme – smanjuje upalu, poboljšava ćelijsku funkciju i potencijalno obnavlja oštećene neuronske mreže.

спреј за нос

Uprkos obećavajućim rezultatima, naučnici naglašavaju da je ovo tek rana faza istraživanja. Terapija još uvijek nije testirana na ljudima, a put do kliničke primjene može potrajati godinama. Potrebna su dodatna ispitivanja kako bi se utvrdila bezbjednost, optimalne doze i dugoročni efekti.

Kako istraživači ističu, put ka primeni kod ljudi tek počinje, ali rezultati daju snažan razlog za optimizam. Ako se potvrde i kod ljudi, jednostavan nazalni sprej mogao bi u budućnosti postati jedan od ključnih alata u borbi protiv demencije i kognitivnog pada.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

mozak

sprej za nos

gubitak pamćenja

zdravlje

depresija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Спавање

Savjeti

Koliko sna nam je potrebno u zavisnosti od godina?

1 mj

0
Прехлада

Zdravlje

Ruski naučnici razvili novi lijek bez rizika od zavisnosti

1 mj

0
Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

Zdravlje

Čips opasan kao cigarete, ovo im je zajedničko

2 mj

0
Moskva/Kremlj

Svijet

Kremlj: Evropa samu sebe osuđuje na "skupu" zavisnost

2 mj

0

Više iz rubrike

Главобоља

Zdravlje

Šta znači bol u sljepoočnicama i kada se treba javiti doktoru

11 h

0
Када је право вријеме да дјетету купите мобилни телефон?

Zdravlje

Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

13 h

0
Старија жена у сивој кошуљи и са сиједом косом лежи у кревету и спава.

Zdravlje

Da li više drijemanja prestavlja zdravstveni rizik za starije osobe: Evo šta kaže istraživanje

18 h

0
Поврће пасуљ краставац парадајз

Zdravlje

Ovo povrće mnogi jedu sirovo, a pravi haos u stomaku

1 d

0

  • Najnovije

09

13

Pohvaljeni uspjesi Srpske na međunarodnom tržištu kapitala

09

07

MUP Srpske pozvao građane: Provjerite rokove

09

04

Džejla Ramović o traču da je trudna: "Roditeljima sam objašnjavala"

09

01

Srednjoškolci traže besplatan prevoz u Banjaluci: Prioritet u odnosu na električne autobuse i tramvaje

08

56

Do subote privremene obustave saobraćaja zbog biciklističke trke

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner