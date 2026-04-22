Kada je pravo vrijeme da djetetu kupite mobilni telefon?

ATV
22.04.2026 20:14

Када је право вријеме да дјетету купите мобилни телефон?
Mnogi roditelji će se u jednom trenutku zapitati da li da kupe djeci mobilni telefon ili ne. Bez obzira na vaše navike, pritiske djeteta i okoline, postavlja se pitanje kada je zapravo poželjno da dijete dobije telefon.

Samo jedan odsto djece mlađe od pet godina ima svoj pametni telefon. Mobilni telefoni mogu biti od pomoći da ostanete u kontaktu sa svojom djecom, a oni vam takođe pružaju bezbrižnost znajući da vaše dijete može doći do vas u hitnim slučajevima, prenosi „Sun”.

Ali, dajući djeci telefon povezan na internet, takođe rizikujete da otvorite Pandorinu kutiju zlonamjernih hakera i sadržaja za odrasle. Stručnjaci za bezbjednost na internetu upozoravaju da roditelji uvijek treba da se uvjere da su njihova djeca dobro upućena u navigaciju internetom prije nego što im daju pametni telefon.

Studija je pokazala da je djeci između osam i 11 godina češće dozvoljeno da imaju svoj mobilni, a 39 odsto djece u ovoj starosnoj grupi ima telefon. Istraživanje koje je sproveo Ofkom pokazalo je da samo jedan odsto djece mlađe od pet godina ima svoj pametni telefon, u poređenju sa šest odsto djece mlađe od osam godina.

Ono što je važno prije korišćenja telefona je da sa djetetom vodite otvorene i iskrene razgovore, postavite granice sa svojim djetetom ili zaključite porodični ugovor za njihovo korišćenje interneta, podesite roditeljski nadzor, koristite pretraživač prilagođen djeci i o svemu razgovarajte otvoreno.

Ako mislite da su vaša djeca spremna za telefon, postoje specifični modeli prilagođeni djeci, a ako samo žele da surfuju možda je pametnije da im priuštite tablet, piše Politika.

