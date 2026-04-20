Ovi čajevi pomažu kod nesanice

Problemi sa uspavljivanjem i loš kvalitet sna sve su češća pojava, a mnogi se okreću prirodnim rješenjima kao što su biljni čajevi.
Iako ne predstavljaju terapiju za nesanicu, pojedine biljke se tradicionalno koriste zbog svog blagog umirujućeg dejstva i potencijalnog uticaja na opuštanje nervnog sistema.
Stručnjaci ističu da biljni čajevi mogu biti koristan dio večernje rutine, jer pomažu tijelu da se opusti i pripremi za san, posebno kada se kombinuju sa dobrim navikama spavanja.
Čaj od kamilice se najčešće koristi kao prirodno sredstvo za opuštanje.
Sadrži flavonoide za koje se vjeruje da doprinose smanjenju anksioznosti i napetosti mišića. Pored potencijalnog poboljšanja kvaliteta sna, kamilica se tradicionalno koristi i za ublažavanje blagih upalnih stanja i simptoma prehlade.
Iako se čaj od nane ne smatra direktnim sredstvom za san, može pomoći kod probavnih tegoba i nadimanja, što posredno olakšava uspavljivanje ako su fizičke nelagodnosti uzrok nesanice.
Lavanda je poznata po svom umirujućem dejstvu.
Neka istraživanja sugerišu da može doprinijeti boljem kvalitetu sna i smanjenju osjećaja umora, posebno kada se koristi kao čaj ili u aromaterapiji.
Matičnjak se često koristi u kombinaciji sa drugim biljkama zbog svog blagog umirujućeg dejstva, prenosi Kurir.
Može pomoći u smanjenju stresa i olakšati uspavljivanje.
Korijen valerijane se tradicionalno koristi kao prirodni sedativ.
Smatra se da može pomoći kod nesanice i poboljšanja kvaliteta sna, a dostupan je i u obliku čajeva i suplemenata.
Iako biljni čajevi mogu biti korisna podrška, stručnjaci naglašavaju da se kod dugotrajnih problema sa snom treba obratiti ljekaru, jer nesanica može imati različite uzroke koji zahtijevaju medicinski pristup.
