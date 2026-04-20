Ovi čajevi pomažu kod nesanice

20.04.2026 20:42

Чај шоља напитак чајник сто
Foto: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Problemi sa uspavljivanjem i loš kvalitet sna sve su češća pojava, a mnogi se okreću prirodnim rješenjima kao što su biljni čajevi.

Iako ne predstavljaju terapiju za nesanicu, pojedine biljke se tradicionalno koriste zbog svog blagog umirujućeg dejstva i potencijalnog uticaja na opuštanje nervnog sistema.

Stručnjaci ističu da biljni čajevi mogu biti koristan dio večernje rutine, jer pomažu tijelu da se opusti i pripremi za san, posebno kada se kombinuju sa dobrim navikama spavanja.

Kamilica – najpoznatiji čaj za spavanje

Čaj od kamilice se najčešće koristi kao prirodno sredstvo za opuštanje.

Sadrži flavonoide za koje se vjeruje da doprinose smanjenju anksioznosti i napetosti mišića. Pored potencijalnog poboljšanja kvaliteta sna, kamilica se tradicionalno koristi i za ublažavanje blagih upalnih stanja i simptoma prehlade.

Nana – olakšanje za tijelo i stomak

Iako se čaj od nane ne smatra direktnim sredstvom za san, može pomoći kod probavnih tegoba i nadimanja, što posredno olakšava uspavljivanje ako su fizičke nelagodnosti uzrok nesanice.

Lavanda – miris i efekat opuštanja

Lavanda je poznata po svom umirujućem dejstvu.

Neka istraživanja sugerišu da može doprinijeti boljem kvalitetu sna i smanjenju osjećaja umora, posebno kada se koristi kao čaj ili u aromaterapiji.

Matičnjak – prirodni sedativni efekat

Matičnjak se često koristi u kombinaciji sa drugim biljkama zbog svog blagog umirujućeg dejstva, prenosi Kurir.

Može pomoći u smanjenju stresa i olakšati uspavljivanje.

Valerijana – jedna od najpoznatijih biljaka za nesanicu

Korijen valerijane se tradicionalno koristi kao prirodni sedativ.

Smatra se da može pomoći kod nesanice i poboljšanja kvaliteta sna, a dostupan je i u obliku čajeva i suplemenata.

Iako biljni čajevi mogu biti korisna podrška, stručnjaci naglašavaju da se kod dugotrajnih problema sa snom treba obratiti ljekaru, jer nesanica može imati različite uzroke koji zahtijevaju medicinski pristup.

