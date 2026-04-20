Skrolovanje po telefonu opterećuje tijelo više nego što mislite

Nije problem samo u očima: skrolovanje na telefonu opterećuje tijelo više nego što znate.

Naučnici su razvili AI sistem nazvan Log2Motion koji analizira šta se dešava s našim mišićima dok kucamo, skrolujemo i prelazimo prstom po ekranu. Ne prate samo šta smo kliknuli, već i koliki je fizički napor bio potreban da to uradimo.

To znači da sistem može da procijeni koliko se palac, šaka i ruka naprežu pri naizgled bezazlenim pokretima koje ponavljamo iz dana u dan. Iza običnog skrolovanja, tvrde istraživači, često stoje sitna istezanja i mikro-naprezanja koja vremenom mogu postati problem.

Log2Motion koristi detaljan AI model ruke sa 63 mišićno-tetivne jedinice i pokušava da simulira kako bi se stvarna osoba morala kretati da izvede neku radnju na mobilnom telefonu. U obzir uzima i male nesavršenosti u pokretima, jer ljudi, naravno, ne pomjeraju prste kao roboti.

Posebno je važna opcija koja sistemu omogućava da u realnom vremenu koristi prave Android aplikacije. Zbog toga istraživači mogu da vide koliki fizički napor zahtijevaju obični dodiri, skrolovanje ili razni pokreti u aplikacijama i igrama.

Poenta je prilično jasna: tehnološke kompanije znaju šta korisnici klikću, ali uglavnom ne znaju koliko ih to fizički opterećuje. Ne vide, na primjer, da li neki taster zahtijeva neprijatno istezanje palca ili neka gesta više napora nego što bi trebalo.

Istraživači kažu da bi ovakav sistem jednog dana mogao pomoći developerima da aplikacije dizajniraju tako da budu manje naporne za korištenje.

Godinama se govori o tome šta mobilni telefoni rade našem mozgu i pažnji. O fizičkoj cijeni stalnog skrolovanja gotovo da se nije govorilo. Ovo istraživanje sugeriše da problem možda nije samo u ekranu pred očima, već i u pokretima koje zbog njega stalno ponavljamo.

(B92)