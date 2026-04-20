Skrolovanje po telefonu opterećuje tijelo više nego što mislite

20.04.2026 15:06

Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.
Naučnici su razvili AI sistem koji otkriva koliko korištenje mobilnog telefona opterećuje mišiće, ukazujući na skrivene fizičke posljedice svakodnevnog skrolovanja.

Nije problem samo u očima: skrolovanje na telefonu opterećuje tijelo više nego što znate.

Noe Tvalabeisvili gruzija

Hronika

Potvrđena presuda za milionsku pljačku u Banjaluci

Naučnici su razvili AI sistem nazvan Log2Motion koji analizira šta se dešava s našim mišićima dok kucamo, skrolujemo i prelazimo prstom po ekranu. Ne prate samo šta smo kliknuli, već i koliki je fizički napor bio potreban da to uradimo.

To znači da sistem može da procijeni koliko se palac, šaka i ruka naprežu pri naizgled bezazlenim pokretima koje ponavljamo iz dana u dan. Iza običnog skrolovanja, tvrde istraživači, često stoje sitna istezanja i mikro-naprezanja koja vremenom mogu postati problem.

Log2Motion koristi detaljan AI model ruke sa 63 mišićno-tetivne jedinice i pokušava da simulira kako bi se stvarna osoba morala kretati da izvede neku radnju na mobilnom telefonu. U obzir uzima i male nesavršenosti u pokretima, jer ljudi, naravno, ne pomjeraju prste kao roboti.

Киша

Društvo

Sutra jača kiša i osjetno hladnije

Posebno je važna opcija koja sistemu omogućava da u realnom vremenu koristi prave Android aplikacije. Zbog toga istraživači mogu da vide koliki fizički napor zahtijevaju obični dodiri, skrolovanje ili razni pokreti u aplikacijama i igrama.

Poenta je prilično jasna: tehnološke kompanije znaju šta korisnici klikću, ali uglavnom ne znaju koliko ih to fizički opterećuje. Ne vide, na primjer, da li neki taster zahtijeva neprijatno istezanje palca ili neka gesta više napora nego što bi trebalo.

Istraživači kažu da bi ovakav sistem jednog dana mogao pomoći developerima da aplikacije dizajniraju tako da budu manje naporne za korištenje.

Зеница-жељезара-

Ekonomija

Nova Željezara Zenica gasi proizvodnju čelika od 22. aprila

Godinama se govori o tome šta mobilni telefoni rade našem mozgu i pažnji. O fizičkoj cijeni stalnog skrolovanja gotovo da se nije govorilo. Ovo istraživanje sugeriše da problem možda nije samo u ekranu pred očima, već i u pokretima koje zbog njega stalno ponavljamo.

(B92)

Mobilni telefon

zdravlje

Vještačka inteligencija

skrolovanje po telefonu

tehnologija

Pročitajte više

Јако невријеме погодило Хрватску, у секунди све се смрачило

Region

Jako nevrijeme u Hrvatskoj: Padao led!

2 h

0
Припадници САЈ Србије на вјежби

Srbija

Objavljen snimak surove obuke SAJ: Pogledajte kako treniraju srpski specijalci

2 h

0
Џиу-џицу клуб "Јахорина" са Пала освојио је 39 медаља на међународним турниру у Бањалуци на којем је учествовало око 500 такмичара из региона.

Banja Luka

Džiu-džicu klub "Jahorina" osvojio 39 medalja na turniru u Banjaluci

2 h

0
Станковић позвао Минића да потпишу меморандум 1. маја

Republika Srpska

Stanković pozvao Minića da potpišu memorandum 1. maja

2 h

0

Više iz rubrike

Колико су статини опасни за јетру? Гастроентеролог открива гдје лежи стварни ризик

Zdravlje

Koliko su statini opasni za jetru? Gastroenterolog otkriva gdje leži stvarni rizik

1 d

0
Боље од млијека у кафи: Помаже цријевима, холестеролу и контроли апетита

Zdravlje

Bolje od mlijeka u kafi: Pomaže crijevima, holesterolu i kontroli apetita

1 d

0
Таблете лијекови

Zdravlje

Ove lijekove ne biste trebali uzimati uz jutarnju kafu

2 d

0
Никола Шобот у операционој сали

Zdravlje

"Sekunde odlučuju": Kako su Nikola Šobot i njegov tim spasili još jedan život?

2 d

5

  • Najnovije

16

44

Mediji: Katoličko sveštenstvo seksualno zlostavljalo više od 3.000 djece

16

29

Šta je ubilo Nedeljka Keranovića iz Potkozarja?

16

25

Simptomi su zbunjujući: Mislite da su želudačni problemi, a ishod je mnogo gori

16

25

Navike koje imaju parovi čije veze dugo opstaju

16

21

Ko je Rumen Radev, pobjednik bugarskih izbora?

