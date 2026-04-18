"Sekunde odlučuju": Kako su Nikola Šobot i njegov tim spasili još jedan život?

Pacijentu, koji je doživio STEMI infarkt, najteži oblik srčanog udara, a nalazio se na putu iz Mostara ka Dubrovniku, spasen je život zahvaljujući brzoj i stručnoj intervenciju doktora Nikole Šobota i njegovog tima.

Kako je naveo, Nikola Jeličić, predsjednik Strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara UKC RS, "sekunde su odlučivale".

"Pacijent u STEMI infarktu, na putu iz Mostara ka Dubrovniku, doživljava srčani udar. Sekunde odlučuju. Zahvaljujući brzoj, stručnoj i odlučnoj reakciji doc. dr Nikole Šobota i njegovog kompletnog tima, još jedan život je spašen. Ponosan sam što sam dio tima koji ne pita koliko traje smjena, već koliko života može spasiti. Na ponos Hercegovine, Republike Srpske i bolnice Trebinje JZU Sveti arhiđakon Stefan-9.januar.

Velika zahvalnost i timu angio sale u Trebinju koji zaista pokazuje veliki interes i zalažu se da usvoje sva nova znanja i vještine", rekao je Jeličić.