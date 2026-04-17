Povlači se popularni sedativ: Postoji problem u rastvaranju

17.04.2026 19:49

Određene bočice Ksanaksa su povučene širom SAD, prema podacima Američke agencije za hranu i lijekove (FDA).

Lijek protiv anksioznosti je prvobitno povučen u martu zbog „neispunjavanja specifikacija rastvaranja“, što znači da je postojao problem sa načinom rastvaranja tableta, što bi moglo uticati na njihovu efikasnost.

Dana 8. aprila, FDA je povlačenju dala drugi najviši nivo rizika, Klasu II, što ukazuje na mogućnost privremenih ili reverzibilnih zdravstvenih posljedica od proizvoda.

Prema saopštenju za štampu Kalifornijskog državnog odbora za farmaciju, rizik za pacijente od povučenog Ksanaksa je „zanemarljiv“ i do danas nisu prijavljene nikakve neželjene reakcije.

Identifikacija povučenog Ksanaksa

Povučeni Ksanaks, dostupan samo na recept, proizveden je u Irskoj, a distribuirao ga je Viatris Specialty LLC u SAD od 27. avgusta 2024. do 29. maja 2025. godine.

Možete identifikovati pogođene bočice pomoću sljedećeg:

  • Naziv proizvoda: Xanax XR, alprazolam, tablete sa produženim oslobađanjem
  • Veličina: 3 mg, bočice sa 60 tableta
  • Nacionalni kod lekova (NDC): 58151-506-91
  • Broj serije: 8177156
  • Datum isteka: 28.02.2027.

Šta treba da uradite

Ako imate opozvani Ksanaks, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za zamjenu i pitajte o najboljem načinu djelovanja za vas. Povlačenja klase II nose rizik od neželjenih efekata po zdravlje, ali prekid uzimanja lijeka može biti rizičniji.

„Iako obavještenja o povlačenju mogu biti zastrašujuća, važno je da odmah kontaktirate svog ljekara za savjet prije nego što napravite bilo kakve promjene u svojoj rutini uzimanja lijekova“, ranije je za Health rekla Dženifer Jang, PharmD, BCPS, CSP, vodeći specijalista za bezbednost lekova u Institutu za bezbjednu praksu lijekova. „Neki lijekovi... ne treba naglo prekidati uzimanje.“

(Blic)

