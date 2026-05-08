Peticiju za progon Mbapea potpisalo više ljudi nego što živi u Španiji

Onlajn peticija "Mbape napolje" izazvala je veliku pažnju među navijačima Real Madrida, pošto je za samo jedan dan broj potpisa skočio sa oko 12 na gotovo 50 miliona.

To znači da je peticiju potpisalo više ljudi nego što Španija ima stanovnika. Podsjećamo, prema pojedinim podacima u Španiji živi oko 47 miliona ljudi.

Inicijatori pozivaju madridiste da "podignu glas“ ukoliko smatraju da su klubu potrebne promjene.

Iako Kilijan Mbape ima odličan učinak od 44 gola u debitantskoj i 41 u drugoj sezoni, dio navijača smatra da igra Reala sa njim postaje previše predvidiva. Kritike se odnose na slabiju saradnju sa Vinisijusom Žuniorom i manji doprinos u defanzivi.

Dodatne polemike izazvali su slabiji rezultati ekipe nakon njegovog povratka sa reprezentativne pauze, kao i navodi o tenzijama u svlačionici.

Mbape, koji sa Realom ima ugovor do 2029. godine, trenutno je pod velikim pritiskom javnosti.

Mbape je u Real stigao kao velika želja kluba, međutim, očigledno je da nešto "ne štima".