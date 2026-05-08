Logo
Large banner

Peticiju za progon Mbapea potpisalo više ljudi nego što živi u Španiji

Autor:

ATV
08.05.2026 16:56

Komentari:

0
Килијан Мбапе из Реал Мадрида реагује током утакмице Ла Лиге између Реал Бетиса и Реал Мадрида у Севиљи, Шпанија, у петак, 24. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Jose Breton

Onlajn peticija "Mbape napolje" izazvala je veliku pažnju među navijačima Real Madrida, pošto je za samo jedan dan broj potpisa skočio sa oko 12 na gotovo 50 miliona.

To znači da je peticiju potpisalo više ljudi nego što Španija ima stanovnika. Podsjećamo, prema pojedinim podacima u Španiji živi oko 47 miliona ljudi.

Мртвачки сандук Прибој

Srbija

Bizaran snimak: Mrtvački sanduk ispao iz auta

Inicijatori pozivaju madridiste da "podignu glas“ ukoliko smatraju da su klubu potrebne promjene.

Iako Kilijan Mbape ima odličan učinak od 44 gola u debitantskoj i 41 u drugoj sezoni, dio navijača smatra da igra Reala sa njim postaje previše predvidiva. Kritike se odnose na slabiju saradnju sa Vinisijusom Žuniorom i manji doprinos u defanzivi.

Dodatne polemike izazvali su slabiji rezultati ekipe nakon njegovog povratka sa reprezentativne pauze, kao i navodi o tenzijama u svlačionici.

Мали фотограф Коста

Banja Luka

Jedinstveni fotograf oduševio Banjalučane: Skuplja novac za poklon mami

Mbape, koji sa Realom ima ugovor do 2029. godine, trenutno je pod velikim pritiskom javnosti.

Mbape je u Real stigao kao velika želja kluba, međutim, očigledno je da nešto "ne štima".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kilijan Embape

Kilijan Mbape

Real Madrid

Kilijan Mbape peticija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Први овакав стадион у Европи: Само посебне утакмице играће се на овој трави

Fudbal

Prvi ovakav stadion u Evropi: Samo posebne utakmice igraće se na ovoj travi

7 h

1
Ђорђе Петровић голман из Србије

Fudbal

Liverpul želi Srbina Đorđa Petrovića

22 h

0
Фудбалери Реал Мадрида

Fudbal

Zvijezde Reala se potukle na treningu, jedan završio krvav u bolnici

1 d

0
Душан Влаховић из Јувентуса слави након што је постигао гол током утакмице италијанске Серије А између Јувентуса и Хелас Вероне у Торину, Италија, недјеља, 3. мај 2026.

Fudbal

Vlahović zaledio pregovore sa Juventusom

1 d

0

  • Najnovije

18

47

ATV u Veneciji: Bogata istorija, veličanstvena umjetnost i zanimljivi ljudi

18

40

Suzana Mančić progovorila o eksplicitnom snimku

18

34

Pronađena djevojčica nestala u Novom Sadu, poznato gdje je bila

18

23

Kako su zapravo izgledala djeca sa omota čokolade Seka i Braco?

18

12

Najopasnija evropska zmija uočena na Zlatiboru

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner