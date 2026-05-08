Prvi ovakav stadion u Evropi: Samo posebne utakmice igraće se na ovoj travi

Stadion kapaciteta 10.000 mjesta, sa sadržajima posebno osmišljenim za žene u fudbalu, mogao bi da postavi nove standarde kada je riječ o inkluzivnim sportskim objektima.

Londonski arhitektonski studio KSS izradio je projekat stadiona za ženski tim fudbalskog kluba Brajton end Houv Albion (Brighton & Hove Albion) Women, koji nastupa u Ženskoj superligi (Women's Super League). Klub je nedavno saopštio da zajedno sa KSS-om radi na podnošenju zahtjeva za izgradnju novog stadiona sa 10.000 mjesta, koji bi bio smješten pored stadiona Ameks (Amex).

Prema planovima, stadion u Brajtonu trebalo bi da bude završen do 2030. godine. Ukoliko projekat bude realizovan, postaće prvi namjenski stadion za ženski fudbal u Evropi i treći takav objekat na svijetu, nakon CPKC stadiona (CPKC Stadium) i stadiona u Koloradu namijenjenog klubu Denver samit fudbal klub (Denver Summit Football Club), koji je trenutno u izgradnji.

Fudbal Mbape napravio scenu na treningu, sukob s Arbeloom otkrio nove pukotine u Realu

„Predugo su žene morale da se prilagođavaju objektima koji nisu projektovani imajući njih u vidu“, rekla je Niki Duse, izvršna direktorka Ženske superlige.

Sa planiranim minimalnim kapacitetom od 10.000 mjesta, novi stadion postaće stalni dom ženskog tima Brajtona. Projekat studija KSS predviđa i most koji će povezivati novi objekat sa susjednim stadionom Ameks, koji ima kapacitet od 31.876 mjesta, kako bi se simbolično i funkcionalno povezali stadioni ženskog i muškog tima.

Fudbal Neviđeni skandal u Realu: Mbapeu liječili pogrešno koljeno

Svi sadržaji biće prilagođeni potrebama sportistkinja i njihovih navijača, uključujući svlačionice, prostore za oporavak i zone za druženje.

„Predugo su žene morale da se prilagođavaju objektima koji nisu projektovani imajući njih u vidu“, izjavila je izvršna direktorka Ženske superlige Niki Duse.

„Sada će igračice, treneri, osoblje i navijači moći da dožive stadion projektovan iz njihove perspektive i da redefinišu kako inkluzivni, visokofunkcionalni prostori mogu da izgledaju za sve, jer kada projektujemo za žene, projektujemo bolje za sve.“

Namjenski stadion kao snažna poruka

Duse je ocijenila da ovi planovi predstavljaju veliki trenutak za ženski fudbal.

„Ovo šalje snažnu poruku o posvećenosti, vjeri i vrijednosti koje postoje u ženskom sportu i predstavlja veliki trenutak za tim, navijače i širu sportsku zajednicu.“

Scena Breskvica ostavila policajca, pa pobjegla u Opatiju: Da li je sa njom slavni košarkaš Luka Dončić?

Kroz izgradnju posebnog stadiona za žene, klub želi da dodatno istakne identitet ženskog tima, poveća posjećenost utakmica i pruži dodatni podsticaj rastu popularnosti ženskog fudbala.

Kako navodi, Brajton ovim projektom ne gradi samo stadion, već i društvo u kojem jednake prilike nisu cilj kome se teži, već nešto što se podrazumijeva. Izgradnjom posebnog stadiona za žene, klub želi da naglasi identitet ženskog tima, podstakne veći broj posjeta i dodatno podrži rastuće interesovanje za ženski fudbal.

Prvi takav stadion u Evropi

„Mogućnost izgradnje stadiona po mjeri, namijenjenog isključivo igračicama, stručnom osoblju i navijačima ženskog fudbala, izuzetno je uzbudljiva“, rekla je Zoi Džonson, direktorka ženskog tima kluba iz Brajtona.

„Riječ je o projektu koji je prvi takve vrste u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi, a jedan od svega tri u svijetu, i koji će podstaći maštu svih aktera ženskog fudbala, ne samo ovdje već i na globalnom nivou“, zaključila je ona.