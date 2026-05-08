Gagić: VRS najzaslužnija za očuvanje Srpske

Predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić izjavio je da je Vojska Republike Srpske najzaslužnija za očuvanje teritorije Srpske u Odbrambeno-otadžbinskom ratu i sprečavanje novog genocida nad

Gagić je rekao da je 12. maj, Dan Vojske VRS, jedan od najznačajnijih datuma u istoriji Republike Srpske.

On je istakao da je VRS bila presudan faktor u odbrani Republike Srpske kao jedinog garanta opstanka srpskog naroda na području zapadno od rijeke Drine.

"Republika Srpska, njene institucije i svi građani, osim sjećanja na herojske dane i ratni put VRS, trebaju doprinijeti da se borci i članovi porodica poginulih boraca osjećaju dostojanstveno i uvaženo 12. maja, ali i svih drugih dana u godini i da budu zadovoljni građani Republike Srpske", naveo je Gagić za Srnu.

U banjalučkoj kasarni "Kozara" povodom obilježavanje Dana Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka Oružanih snaga BiH i Dana VRS u utorak, 12. maja, biće služen parastos poginulim borcima i civilnim žrtvama Odbrambeno-otadžbinskog rata.

VRS je formirana 12. maja 1992. godine i na kraju Odbrambeno-otadžbinskog rata imala je 210.000 boraca. Poginulo je, prema podacima Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 23.659 boraca.

Nakon 14 godina postojanja, Vojska Republike Srpske ušla je u sastav Oružanih snaga BiH, u kojim njeno vojno nasljeđe i identitet njeguje Treći pješadijski /Republika Srpska/ puk.