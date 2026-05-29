Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

29.05.2026 20:48

Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je danas da će ta zemlja ispuniti uslove za pristup sredstvima EU i naglasio da je odluka EU da odblokira 16,4 milijarde evra sredstava za Mađarsku snažan politički signal i potvrdu da je Budimpešta ozbiljna u borbi protiv korupcije.

Mađar je rekao da je danas vodio pregovore sa Evropskom komisijom isključivo o odmrzavanju sredstava Evropske unije za Mađarsku i da "nijedna druga tema nije bila razmatrana", prenosi MTI.

Naglasio je da ne postoji "veza" između oslobađanja mađarskih sredstava u EU i pristupanja Ukrajine EU, ili otvaranja prvog pregovaračkog poglavlja, kao i da su stručni razgovori između ukrajinske i mađarske strane već u toku.

Istakao je da je sastavljen prijedlog od 11 tačaka, koji se uglavnom tiče obrazovnih, kulturnih i jezičkih prava, i da se čeka da ga ukrajinska strana sprovede, kao i da je osnovno ljudsko pravo, u Evropi i drugdje, da gdje god neko živi kao manjina, može da koristi svoj maternji jezik.

Дмитрији Песков

Svijet

Peskov: Pozitivna odluka Mađara da ne isporučuje oružje Kijevu

Mađar je rekao da i dalje ostaje pri svojoj ponudi da će, nakon što se ova pitanja riješe, biti srećan da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ukrajini, po mogućnosti u Zakarpatju, radi političkog dogovora.

- Spremni smo da otvorimo novo poglavlje, mislim da je sada vrijeme da otvorimo novo poglavlje u mađarsko-ukrajinskim odnosima. Željeli bismo da imamo dobre odnose sa svim našim susjedima - kazao je Mađar, prenosi Tanjug.

