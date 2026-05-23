Mađar: Pregovori o suspendovanim sredstvima dobro napreduju

23.05.2026 20:18

Петер Мађар
Foto: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da pregovori o suspendovanim sredstvima EU dobro napreduju i da u četvrtak, 28. maja, planira da u Briselu potpiše sporazum o njihovom oslobađanju.

Mađar je za RTL rekao da planira da u četvrtak objavi detalje sporazuma o sredstvima EU.

Napomenuo je da je nedavno nekoliko puta razgovarao i razmijenio pisma sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o tom pitanju, prenosi "Srna".

Mađar će razgovarati i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i belgijskim premijerom Bartom de Veverom.

On je naveo da mađarska Vlada predviđa rast BDP-a u 2026. godini na oko dva odsto ili nešto više.

Mađarskoj su potrebna sredstva kako bi ojačala svoje državne finansije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

