Mađar: Pregovori o suspendovanim sredstvima dobro napreduju

Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da pregovori o suspendovanim sredstvima EU dobro napreduju i da u četvrtak, 28. maja, planira da u Briselu potpiše sporazum o njihovom oslobađanju.

Mađar je za RTL rekao da planira da u četvrtak objavi detalje sporazuma o sredstvima EU.

Napomenuo je da je nedavno nekoliko puta razgovarao i razmijenio pisma sa predsjednikom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen o tom pitanju, prenosi "Srna".

Mađar će razgovarati i sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom i belgijskim premijerom Bartom de Veverom.

On je naveo da mađarska Vlada predviđa rast BDP-a u 2026. godini na oko dva odsto ili nešto više.

Mađarskoj su potrebna sredstva kako bi ojačala svoje državne finansije.